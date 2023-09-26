جولة مفاجئة.. إحالة مدير مركز طبى للتحقيق في القليوبية

أجري الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بمحافظة القليوبية، زيارة مفاجئة للمركز الطبي بالحي الأول بالعبور، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وتفقد “الجزار” بعض أقسام المركز وعلي رأسهم غرفة الطوارئ ، واطمأن علي توافر أدوية ومستلزمات الطوارئ ، كما استمع وكيل الوزارة إلى رأي أحد المتردين علي المركز وفي مستوي الخدمة المقدمة ومدي رضائه عنها.

وراجع وكيل الوزارة تواجد الطاقم النوباتجي علي رأس العمل، وتبين تغيب بعض الأفراد دون إدراك مديرة المركز بالشئون الإدارية، فأحالها للتحقيق بالمديرية ،لضعف الدور الإشرافي الذي تقوم به

ووجه وكيل الوزراة مديرة المركز بضرورة الالتزام بالحضور وعدم غياب أي فرد من أفراد الطاقم الطبي علي مدار اليوم سواء بالفترة الصباحية أو أثناء النوباتجية و ضرورة الدراية التامة بكافة أعمال المركز والإهتمام بالأشراف الإداري وآلية وضع جدول للنوباتجيات وعمل سجل للحضور والإنصراف أثناء الفترة المسائية.

وشدد وكيل الوزارة أيضاً، علي ضرورة رفع مؤشرات الأداء لتقديم أعلي مستوي من الخدمات الطبية للمواطنين منوها علي أن التواصل الجيد مع المواطن هو أساس نجاح المنظومة الطبية مؤكدا أنه لاجدوي من تقديم خدمة طبية مميزة دون حسن معاملة المريض.

كما قامت إدارة مراقبة الأغذية بالقليوبية بالمرور على أحد مصانع بيع الحلوى الجافة، والذي يقع وسط الزراعات بإحدي المناطق الحدودية لإحدى قرى مدينة كفر شكر والذي تبين أنه يدار بدون ترخيص، ويفتقر للاشتراطات الصحية لتداول وتصنيع المواد الغذائية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 150 كرتونة من أحد أصناف الحلوى بالنعناع غير محتفظة بخواصها الطبيعية، وتاريخ الإنتاج مطموس وغير مطابق للمواصفات القياسية، والتي يقدر وزنها حوالي 500 كجم، كما تم ضبط 10 شكاير من صنف مصاصة روج للأطفال ويقدر وزنها 200 كجم تقريبا، وما يقرب من 300 كجم مصاصة غير محتفظة بخواصها الطبيعية حيث بلغ إجمالي وزن المضبوطات ما يقرب من طن تقريبا.