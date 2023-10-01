الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

دوريات وشرطة نسائية.. استنفار أمنى فى أول يوم دراسى بالجيزة

أول يوم دراسي بالجيزة
أول يوم دراسي بالجيزة

انتشرت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، الخدمات الأمنية بمحيط محافظة الجيزة بالكامل بالتزامن مع بدء أول أيام العام الدراسي الجديد

 

استنفار أمني

 

وتستند الخطة الأمنية التي وضعها اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة، إلى رفع حالة الاستنفار الأمني، حيث تتمركز قوات الأمن في الشوارع والميادين الرئيسية منذ الساعات الأولى في الصباح، وتنتشر قوات مكافحة العنف ضد المرأة أمام عدد من المدارس لملاحظة الحالة الأمنية في اليوم الأول للعام الدراسي.

 

وأكدت الخطة الأمنية، دور الشرطة النسائية أمام مدارس الفتيات لمنع حالات التحرش أو المضايقات التي قد تتعرض لها الطالبات والتواصل على مدار اليوم بين القوات المتمركزة بالشارع مع غرف العمليات الرئيسية بمديرية الأمن. 

 

تأمين المدارس 

 

وتضمنت الخطة أيضًا شن حملات مكبرة لإزالة الإشغالات من محيط المدارس، وكل ما يعوق الحركة إلى داخلها وخارجها، والتأكيد على مشرفي الأمن بالمدارس ضرورة عدم السماح لأي غرباء بدخول المدارس، خلال الفترات الدراسية أو بعدها، إلا بعد التأكد من الهويات، وإثبات الدخول والخروج في دفاتر الزيارات، على أن تكون هناك خطوط اتصال مفتوحة على مدار الساعة بين إدارات المدارس والأجهزة الأمنية المكانية للتدخل فور وقوع طوارئ، حيث تم إبلاغ مسئولي التعليم بأرقام هواتف رؤساء المباحث التي تقع مدارسهم بدائرتها لسرعة التواصل. 

 

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كما تم التأكيد على إدارات المدارس بضرورة مراجعة الأمن الصناعي بها والتأكد من فاعلية وسائل الأمان بالمدارس كطفايات وحنفيات الحريق، فضلًا عن مراجعة جميع أبواب المدارس الخارجية وأبواب المكاتب والفصول الدراسية، وتركيب أقفال عليها لإغلاقها بعد انتهاء الفترة الدراسية.

 

فك التكدسات المرورية 

 

ووضعت إدارة مرور الجيزة خططًا مرورية لتسيير الحركة في محيط المدارس وفك التكدسات المرورية المتوقعة مع تكليف مجموعات عمل مرورية على مدار الساعة لفك التكدسات وإزالة المعوقات والأعطال في محيط تلك المدارس خاصة في أوقات الذروة الصباحية والمسائية، فيما يشهد محيط جامعة القاهرة حالة من الانتشار المروري المكثف نظرًا لإغلاق عدة شوارع هامة ورئيسية بسبب أعمال الحفر للمترو، ووجود تحويلات مرورية كثيرة، ويتولي ضباط المرور بتلك المنطقة مسئولية فك الكثافات ومنع الاختناقات المرورية خاصة في أوقات الذروة المتزامنة مع خروج المدارس.

 

فيما تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتفتيش الدائم على مواقف سيارات الأجرة للتأكد من الالتزام بالتسعيرة وعدم استغلال الركاب، وشن الحملات المستمرة على "التوك توك" وسحب غير المرخص. 

العام الدراسى الجديد أول أيام العام الدراسي الجديد اول يوم دراسي شرطة نسائية الجيزة التحرش جامعة القاهرة

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