الغد: تعدد المرشحين بانتخابات الرئاسة يعكس المناخ الديمقراطى

قال إسماعيل محمد إسماعيل، سكرتير عام حزب الغد، إن حالة الزخم السياسي التي تعيشها مصر الآن هي حالة إيجابية في ظل وجود أكثر من مرشح في الانتخابات الرئاسية بعد حصولهم على تزكية أعضاء مجلس النواب للترشح في الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أننا ننتظر حصول بقية المرشحين المحتملين على تزكية من أعضاء مجلس النواب أو توكيلات من المواطنين لخوض المنافسة في ماراثون الانتخابات الرئاسية المقبلة.

الأحزاب جزء من المنافسة على تداول السلطة

وأشار إسماعيل، في بيان، إلى أن وجود أكثر من مرشح من الأحزاب السياسية في الانتخابات الرئاسية المقبلة يؤكد مدى النضج السياسي، الذي وصلت إليه الأحزاب لكي تعبر عن دورها الحقيقي وهدفها الأساسي، وهو أن تكون جزءًا من المنافسة على تداول السلطة فى مصر.

تعدد المرشحين يعكس المناخ الديمقراطي

وأكد أن تعدد المرشحين من رؤساء الأحزاب فى الانتخابات الرئاسية يعكس المناخ الديمقراطي الذى تعيشه مصر فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، من خلال فتح المجال العام أمام الأحزاب والقوى السياسية لكى تعبر عن رأيها بكل حرية.

وطالب الأحزاب أن تقوم بدورها على أكمل وجه فى الشارع المصرى خلال الفترة المقبلة، وأن تستثمر فترة الانتخابات الرئاسية المقبلة، لكى تقترب بشكل أكبر من المواطن المصرى وتستمع إلى مشاكله وهمومه، وتحاول أن تكون صوت هذا المواطن أمام كل مؤسسات الدولة المصرية للعمل على حلها.

وفي وقت سابق من الخميس الماضي نفت الهيئة الوطنية للانتخابات وقوع مخالفات أو أعمال محاباة أو مضايقات لأحد قط، من قبل الجهات المكلفة بتنفيذ قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، ومن بينها مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق المكلفة باستصدار نماذج تأييد المواطنين لمن يرغبون في الترشح لخوض الانتخابات.

وقالت الهيئة، في بيان لها، إن "كل ما أُثير في هذا الصدد، والذي كان محل متابعة وتحقيق بمعرفة الهيئة الوطنية، لا يعدو كونه ادعاءات كاذبة لا ظل لها من الحقيقة أو الواقع".