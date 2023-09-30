السبت 30 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

سكرتير عام حزب الغد: كلمة السيسي بمؤتمر "حكاية وطن" كاشفة لحجم التحديات

إسماعيل محمد سكرتير
إسماعيل محمد سكرتير عام حزب الغد

أكد إسماعيل محمد سكرتير عام حزب الغد، أن انطلاق فعاليات مؤتمر حكاية وطن، اليوم يعد بمثابة كشف حساب لبيان ما خطت إليه الدولة المصرية بقوة على مدار السنوات الماضية، بإنفاق أكثر من 9.4 تريليون جنيه في تنفيذ المشروعات، وذلك رغم ما تعرضت له الدولة من أزمات وتحديات متلاحقة، مشيرا إلى أن الدولة انتهجت مسار تنموي متوازي في المجالات كافة، على الرغم من الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم أجمع.

txt

حكاية وطن.. كتاب يرصد كيف حققت الدولة نجاحا ملموسا فى تعزيز حقوق الإنسان

txt

حكاية وطن.. إنشاء وتطوير 231 نقطة شرطة ضمن مبادرة حياة كريمة

وأضاف "اسماعيل" في بيان له، أن الدولة المصرية تعرضت منذ عام 2011 وحتى 2016، لعدة أزمات محلية حتى الانتهاء من أولى خطوات الإصلاح الاقتصادي، وصولا إلى أزمة كورونا مرورا بتداعيات الحرب الروسية الاوكرانية، مؤكدا انه على الرغم من كل تلك العقبات فالدولة كان لديها رؤية للعمل والتطوير بإصرار وتحدي.

الأمم تبنى بالتطوير والتنمية والإصلاحات

وأشار سكرتير عام حزب الغد إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن الأمم تبنى بالتطوير والتنمية والإصلاحات لا على التشكيك والتشويه، موضحا أن الرئيس السيسي أكد للشعب المصري، أن لديه فرصة للتغيير فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي وضع فيها المصريين أمام مسؤوليتهم، مما يؤكد أن الرئيس يؤمن بالديمقراطية والتداول السلمي للسلطة، وأن الكلمة الأولى والأخيرة للشعب المصري الذي وحده فقط من يحدده مصيره باعتباره مصدر السلطات.

اتسمت بالشفافية والمكاشفة

وأضاف "اسماعيل" أن كلمة الرئيس اليوم، اتسمت بالشفافية والمكاشفة والتي حملت في طياتها عدة رسائل، مسلطة الضوء، على معركة الوعي، التي تخوضها الدولة، وحقيقة ما يحاك بها من محاولات لزرع التشكيك داخل المواطن تجاه الدولة وزعزعة  الثقة بين المواطن ومؤسساته، موضحا أن الكلمة حملت إيمان الرئيس وإصراره على اقتحام كافة المشكلات مهما كانت العواقب، فالرئيس يضع في المقام الأول المواطن وصالح الوطن في التقدم والازدهار.

وأوضح سكرتير عام حزب الغد أن الرئيس أشار خلال كلمته أن حملات التشكيك، طالت مشروع ازدواج قناة السويس على الرغم من الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية لهذا المشروع الضخم، وهو ما اتضح لاحقا، مشيرا إلى أن مشروع قناة السويس كان وسيلة لاستعادة ثقة المواطن، وتجميع الشعب على هدف واحد، بفتح باب المساهمة في إنشاء القناة بفائدة 12%، مؤكدا أن الدولة على موعد مع جني ثمار المسيرة التنموية التي حققتها على مدار الـ 10 سنوات الماضية.

حزب الغد مؤتمر حكاية وطن الأزمة الاقتصادية الدولة المصرية الاصلاح الاقتصادي ازمة كورونا الرئيس عبد الفتاح السيسي

مواد متعلقة

حكاية وطن.. تطوير أقسام الشرطة والارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان

بحضور الرئيس السيسي.. رئيس جامعة سوهاج يشارك بمؤتمر "حكاية وطن"

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: محطات الإسالة توقفت فى 2011 لأن الأشرار خلوا الناس تعمل مظاهرات

الزمالك يصنع المعجزة برباعية فى الشوط الثانى ويعبر أرتا سولار

"عاشت فى رعب 5 سنين".. صديقة موظفة جامعة القاهرة تكشف السبب الحقيقى لمقتلها

حقيقة تأثر مصر بالعاصفة "إلياس".. ومفاجأة بشأن طقس الأسبوع

الكونفدرالية.. أرتا سولار يباغت الزمالك بهدف مبكر فى إياب دور الـ32

بهدف عكسى.. ليفربول يسقط بـ9 لاعبين أمام توتنهام بالدورى الإنجليزى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

مواهب للبيع

وائل لطفي

حكاية وطن يجب أن يكمل ما بدأه

ماجد حبته

حكاية تسع سنوات

إسراء شوقي

نساء مصر.. «حكاية وطن»

الحسين عبدالرازق

من أقوالهم سلط عليهم

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «٨-١٠»

سارة شريف

محاكمة جولدا

ماجد حبته

تحذيرات هيئة الانتخابات

صور

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"

رحمة الله المهداة

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

محطة تل أبيب

المزيد

الكابوس الأبدى.. شهادات إسرائيلية حديثة عن حرب أكتوبر: «جحيم وصدمة.. ونتائجها مرعبة»

رغم إجراءات الاحتلال.. 40 ألفًا أدوا صلاة الجمعة فى رحاب المسجد الأقصى

إصابة فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى واعتقال آخر بمدينة البيرة