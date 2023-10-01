الأحد 01 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الغد: نكثف التحركات فى الشارع لتوعية الناخبين بالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية

المهندس موسى مصطفى
المهندس موسى مصطفى موسى

قال  المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إن الحزب يكثف تحركاته الفترة الراهنة لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرًا إلى أن أمانات الحزب بالمحافظات يكثفون عقد ندواتهم مع المواطنين، بالإضافة إلى تدشين حملات طرق الأبواب لتوعية الناخبين بضرورة النزول، والمشاركة في الاستحقاق الانتخابي المقبل المتمثل في الانتخابات الرئاسية.

txt

موسى مصطفى: مصر أصبحت "ركيزة أساسية" للاستقرار الإقليمى والدولى

txt

موسى مصطفى موسى: لن أترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة لأن مصر بحاجة للرئيس السيسى

وأكد موسى مصطفى، في بيان له، أن الانتخابات الرئاسية تعد خطوة مهمة نحو استكمال طريق البناء والتنمية لدولة مدنية حديثة تقوم على الديمقراطية وحقوق الإنسان، والمواطنة، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي حقق العديد من الإنجازات وخلق الجمهورية الجديدة التي عبرت عن حجم تلك الإنجازات والطفرة التنموية غير المسبوقة.

الهيئة الوطنية للانتخابات تعمل بكامل طاقتها وتبذل جهودها لتنظيم مسار العملية الانتخابية

ولفت إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات تعمل بكامل طاقتها وتبذل جهودها لتنظيم مسار العملية الانتخابية والسير وفقًا لنصوص الدستور والقانون في كافة الإجراءات الراهنة سواء المتعلقة بمواعيد التصويت ومرحلة الإعادة وفترة الصمت الدعائي، وغيره من الخطوات التي تستبق العملية الانتخابية.

 الهيئة حريصة على تطبيق نصوص القانون والدستور

كما أشاد رئيس حزب الغد، بإجراءات الهيئة الوطنية للانتخابات لتنظيم وإدارة العملية الانتخابية المقبلة، المتمثلة في الانتخابات الرئاسية، قائلًا: الهيئة حريصة على تطبيق نصوص القانون والدستور، والعمل على تمثيل المشهد الانتخابي بصورة جيدة، ليظهر أمام العالم على أن المصريين يدركون أهمية المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري، وأن الدولة المصرية ستنتخب رئيسها وفقًا لوعي وإدراك لأهمية استكمال خطى التنمية والطريق نحو الدولة المدنية الحديثة الديمقراطية.

وأكد موسى، في بيان له، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة تمثل نقطة فارقة لاستكمال الجهود التي تم بذلها على مدار السنوات الأخيرة لوضع مصر على الطريق الصحيح، واستكمال حركة التنمية والإعمار والازدهار، فضلًا عن استكمال كل الجهود والتكاتف للمرور من أزمة تداعيات الحروب والصراعات العالمية، ومواجهة كل التحديات للتحول نحو الجمهورية الجديدة التي تليق بكل مصري يعيش تحت لواء هذا الوطن.

المهندس موسي مصطفي موسي حزب الغد الرئيس عبد الفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية الاستحقاق الانتخابي

الأكثر قراءة

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 1-10-2023 والقنوات الناقلة

محافظ مطروح يفتتح مدرسة الكيلو 8.. ويوزع حقائب على الطلاب

المبتديان الثانوية الرسمية تمنع الطلاب من دخول المدرسة بسبب الزى المدرسى

عاجل.. لندن تعتزم نشر قوات بريطانية فى أوكرانيا

عاجل.. النواب الأمريكى يوافق على مقترح لتجنب الإغلاق الحكومى

لأول مرة زوجة محمد حسنين هيكل تتحدث عنه فى "معكم منى الشاذلى".. الأربعاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

مواهب للبيع

وائل لطفي

حكاية وطن يجب أن يكمل ما بدأه

ماجد حبته

حكاية تسع سنوات

إسراء شوقي

نساء مصر.. «حكاية وطن»

الحسين عبدالرازق

من أقوالهم سلط عليهم

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «٨-١٠»

سارة شريف

محاكمة جولدا

ماجد حبته

تحذيرات هيئة الانتخابات

صور

رجعوا التلامذة

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"

رحمة الله المهداة

محطة تل أبيب

المزيد

الكابوس الأبدى.. شهادات إسرائيلية حديثة عن حرب أكتوبر: «جحيم وصدمة.. ونتائجها مرعبة»

رغم إجراءات الاحتلال.. 40 ألفًا أدوا صلاة الجمعة فى رحاب المسجد الأقصى

إصابة فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى واعتقال آخر بمدينة البيرة