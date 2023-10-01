الغد: نكثف التحركات فى الشارع لتوعية الناخبين بالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية

قال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إن الحزب يكثف تحركاته الفترة الراهنة لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرًا إلى أن أمانات الحزب بالمحافظات يكثفون عقد ندواتهم مع المواطنين، بالإضافة إلى تدشين حملات طرق الأبواب لتوعية الناخبين بضرورة النزول، والمشاركة في الاستحقاق الانتخابي المقبل المتمثل في الانتخابات الرئاسية.

وأكد موسى مصطفى، في بيان له، أن الانتخابات الرئاسية تعد خطوة مهمة نحو استكمال طريق البناء والتنمية لدولة مدنية حديثة تقوم على الديمقراطية وحقوق الإنسان، والمواطنة، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي حقق العديد من الإنجازات وخلق الجمهورية الجديدة التي عبرت عن حجم تلك الإنجازات والطفرة التنموية غير المسبوقة.

الهيئة الوطنية للانتخابات تعمل بكامل طاقتها وتبذل جهودها لتنظيم مسار العملية الانتخابية

ولفت إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات تعمل بكامل طاقتها وتبذل جهودها لتنظيم مسار العملية الانتخابية والسير وفقًا لنصوص الدستور والقانون في كافة الإجراءات الراهنة سواء المتعلقة بمواعيد التصويت ومرحلة الإعادة وفترة الصمت الدعائي، وغيره من الخطوات التي تستبق العملية الانتخابية.

الهيئة حريصة على تطبيق نصوص القانون والدستور

كما أشاد رئيس حزب الغد، بإجراءات الهيئة الوطنية للانتخابات لتنظيم وإدارة العملية الانتخابية المقبلة، المتمثلة في الانتخابات الرئاسية، قائلًا: الهيئة حريصة على تطبيق نصوص القانون والدستور، والعمل على تمثيل المشهد الانتخابي بصورة جيدة، ليظهر أمام العالم على أن المصريين يدركون أهمية المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري، وأن الدولة المصرية ستنتخب رئيسها وفقًا لوعي وإدراك لأهمية استكمال خطى التنمية والطريق نحو الدولة المدنية الحديثة الديمقراطية.

وأكد موسى، في بيان له، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة تمثل نقطة فارقة لاستكمال الجهود التي تم بذلها على مدار السنوات الأخيرة لوضع مصر على الطريق الصحيح، واستكمال حركة التنمية والإعمار والازدهار، فضلًا عن استكمال كل الجهود والتكاتف للمرور من أزمة تداعيات الحروب والصراعات العالمية، ومواجهة كل التحديات للتحول نحو الجمهورية الجديدة التي تليق بكل مصري يعيش تحت لواء هذا الوطن.