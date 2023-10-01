بدء فعاليات الحملة القومية لتحصين الأغنام والماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة بالغربية

بدأت فعاليات الحملة القومية لتحصين الأغنام والماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة بالغربية.

تبدأ مديرية الطب البيطرى بالغربية، اليوم الأحد، فعاليات الحملة القومية لتحصين الأغنام والماعز، ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة بجميع قرى ومراكز المحافظة، وذلك حفاظًا على الثروة الحيوانية التي تمثل جزءًا من الأمن الغذائي المصري.

تحصين 41 ألفًا و688 رأسًا تقريبًا من الأغنام والماعز بالغربية

وأوضح الدكتور حاتم أنور، مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، أن المستهدف تحصينه على مستوى مراكز ومدن المحافظة خلال فترة الحملة، من "الأغنام والماعز" يبلغ 41 ألفًا و688 رأسًا تقريبًا.

ودعا "أنور"، جميع المواطنين للتعاون والتواصل المباشر مع المديرية بإداراتها ووحداتها البيطرية المنتشرة على مستوى مراكز المحافظة، وذلك لتحصين حيواناتهم ضد هذا المرض بجانب تنفيذ أعمال الإرشاد والتوعية للمواطنين وكذا ترقيم وتسجيل الحيوانات.

ضبط 55 عبوة أدوية بيطرية متنوعة الأصناف منتهية الصلاحية

وفى سياق متصل تمكنت مديرية الطب البيطرى بالغربية، من ضبط 55 عبوة أدوية بيطرية متنوعة الأصناف، منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، داخل محلات للمستلزمات البيطرية.

وكيل الطب البيطرى يقود لجنة تفتيشية على مراكز المحافظة بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات

وكان الدكتور حاتم أنور، مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، قد قاد لجنة تفتيشية على مراكز المحافظة بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات والجهات المعنية، لإحكام السيطرة والرقابة على سوق بيع الأدوية البيطرية بالمحلات والعيادات البيطرية، وتم خلالها المرور على عدد من المراكز والعيادات البيطرية، وتم رصد عبوات أدوية بيطرية متنوعة الأصناف منتهية الصلاحية وأخرى بدون فواتير ومجهولة المصدر بداخلها بإجمالى 55 عبوة.

وجرى التحفظ على المضبوطات وتحريزها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر مخالفة لأصحاب المضبوطات، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.