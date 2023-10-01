الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

لأول مرة زوجة محمد حسنين هيكل تتحدث عنه فى "معكم منى الشاذلى".. الأربعاء

معكم منى الشاذلي
معكم منى الشاذلي

فتحت السيدة هدايت تيمور، زوجة الصحفي الكبير الراحل  محمد حسنين هيكل لأول مرة في استديو "معكم منى الشاذلي"، خزينة حكايات وصور وأسرار بمناسبة الاحتفال بمئوية ميلاده في حلقة يوم الأربعاء المقبل الساعة العاشرة مساء على قناة "ON".
 

“معكم مع منى الشاذلي”


ولأول مرة تقرأ هدايت تيمور وصية محمد حسنين هيكل التي كتبها قبل وفاته بنحو 12 عامًا ولم تفتح أو يعرف ما فيها إلا بعد وفاته والتي علقت عليها المذيعة بأنها أشبه بعمل أدبي.

وأمام جمهور البرنامج روت السيدة هدايت تيمور قصة زواجها من هيكل بعد تعارفهما في مؤسسة "أخبار اليوم" قبل أن يتقدم لخطبتها رسميًا ومن هم الحضور في عقد قرانهما بالإضافة لمعلومات وجوانب إنسانية وعائلية تظهر لأول مرة للنور عن حياة أحد أهم وأشهر الصحفيين العرب خلال نصف القرن الماضي.

كما كشفت هدايت تيمور عن حقيقة وجود نسخ من وثائق هيكل الشهيرة خارج مصر وقصة نقلها من مكتبه الشهير المطل على نيل الجيزة إلى مكان آخر، وما هو مصير تلك الوثائق.

كما يعرض البرنامج صورًا عائلية خاصة لأسرة محمد حسنين هيكل في فترات زمنية مختلفة وفي مناسبات مختلفة داخل مصر وخارجها يظهر فيها زوجته وأبناؤه وأفراد عائلته وأصدقاؤه وزملاؤه من مصر وخارجها.

وبالإضافة إلى الجوانب الأسرية والإنسانية، تكشف زوجة هيكل عن تفاصيل هامة لأحداث جسام في تاريخ مصر مثل عدوان 1956 وهزيمة يونيو 67 وكذلك انتصار أكتوبر العظيم وكيف كانت الأمور تجري خلف الكواليس وفي اتصالات القادة والمسئولين.

معكم مع منى الشاذلي مع منى الشاذلي الشاذلي هدايت تيمور محمد حسنين هيكل

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