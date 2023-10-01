الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

صرف مقررات "تموين أكتوبر" اليوم

سلع
سلع

تبدأ اليوم وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف سلع مقررات أكتوبر للمستحقين دون أي زيادة، حيث حددت سعر 30 جنيهًا لزجاجة الزيت عبوة الـ800 ملي، فيما سجل سعر كيلو السكر 12.6 جنيه للكيلو، دون حدوث أى  تغير في الأسعار. 

40 ألف منفذ تموينى لصرف السلع 

وتبدأ منافذ وزارة التموين، والبالغ عددها 40 ألف منفذ، اعتبارًا من  اليوم الأحد صرف مقررات أكتوبر، إلى أصحاب ومستفيدي البطاقات التموينية، من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

وشددت وزارة التموين على المنافذ التموينية الالتزام بصرف الحصص المقررة من السلع الأساسية لكل مستفيد على البطاقة التموينة، بواقع زجاجة زيت للفرد، وبحد أقصى 4 زجاجات للبطاقة، وكيلو سكر للفرد وبحد أقصى 6 كيلو للبطاقة.

وتتضمن قائمة المنظومة التموينية نحو 30 سلعة، تشمل السلع الأساسية «كالزيت والسكر والمكرونة»، بالإضافة إلى سلع أخرى من الأكثر استخدامًا للأسرة المصرية، مثل الألبان الجافة، الجبن، الصلصة الخل، والدقيق، التونة، المربى.

ويبلغ عدد المستفيدين على البطاقات التموينية نحو 64 مليون مستفيد، على 23 مليون بطاقة، يحصل كل منهم على سلع تموينية بقيمة 50 جنيهًا شهريًا، حتى المستفيد الـ4 بالبطاقات، بينما يحصل المستفيد الـ5 على سلع تموينية بقيمة 25 جنيهًا.

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