مستشار وزير الموارد المائية يوضح كيف حققت مصر طفرة فى ملف المياه؟

أوضح الدكتور ضياء الدين القوصي، مستشار وزير الموارد المائية، كيف حققت مصر طفرة في ملف المياه، قائلًا: " قطعنا شوطًا كبيرًا في معالجة مياه الصرف الصحي والزراعي والصناعي من خلال محطات المعالجة".

محطات معالجة المياه

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى المصرية، أن هناك كميات كبيرة من مياه الصرف الصحي والزراعي والصناعي تتجه للبحر المتوسط بدون معالجة بحوالي 12 مليار متر كعب في السنة بمعدل مليار متر مكعب في الشهر.

وأوضح أنه يوجد لدينا الآن محطات معالجة تعالج حوالي 16 مليون متر مكعب في اليوم، لافتًا إلى أن هذه الكميات يتم معالجتها معالجة جيدة وتستخدم في الزراعة، مؤكدًا أن هذه المحطات من المشروعات الرائدة على مستوى مصر والإقليم والعالم أيضًا لأنه لا توجد دولة تعالج هذه الكميات من مياه الصرف.

وأشار إلى أن هذه الكميات من المياه المعالجة تكفي 600 أو 700 الف فدان، معقبًا: "نحاول أن تكون الزراعة بالطرق الحديثة للري بالرش والتنقيط".