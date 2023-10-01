الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

البحرية السنغالية تعترض قاربين خشبيين يحملان 272 مهاجرا غير شرعى

البحرية السنغالية
البحرية السنغالية

أعلنت البحرية السنغالية، أنها اعترضت قاربين خشبيين يحملان 272 مهاجرا غير شرعى على بعد 100 كيلومتر قبالة ساحل العاصمة دكار.

 

وقالت فى منشور على الإنترنت، إن سبعة أطفال و16 امرأة كانوا من بين الركاب الذين تم إعادتهم إلى قاعدة بحرية فى دكار.


وشاركت صورة لسفينة صيد مطلية بألوان زاهية فى المحيط المفتوح، مكتظة بالأشخاص الذين ليس لديهم مأوى من العوامل الجوية.


ويتحدى آلاف المهاجرين مئات الأميال من المحيط الذى يفصل أفريقيا عن أوروبا كل عام فى بحث يائس عن حياة أفضل.


ولقي ما لا يقل عن 559 شخصا حتفهم أثناء محاولتهم الوصول إلى جزر الكناري في عام 2022، بينما توفي أو فقد 126 شخصا على نفس الطريق في الأشهر الستة الأولى من هذا العام مع تسجيل 15 حادث تحطم سفينة، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة.


وفي أغسطس، نجا 37 شخصًا فقط بعد أن غرق قارب مهاجرين يحمل 101 شخصًا من السنغال في المحيط دون وقود لأسابيع.

البحرية السنغالية العاصمة دكار الإنترنت الركاب العوامل الجوية

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