الملا: طرحنا 12 مزايدة عالمية وتعاقدنا مع كبرى الشركات للإسراع في العملية التنموية

أوضح المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، تفاصيل استثمارات المشروعات التي تم تنفيذها في قطاع البترول خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2023، والتي بلغ تكلفتها 860 مليار جنيه.

وأضاف المهندس طارق الملا خلال كلمته بمؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز" بحضور الرئيس السيسي، والمذاع عبر فضائية extra news، أن مشروعات سلسلة القيمة والتي تبدأ في قطاع البترول، تتمثل في مشروعات البحث والاستكشاف والإنتاج بتكلفة 34 مليار دولار، 594 مليار جنيه، مشروعات شبكات نقل زيت خام ومنتجات وغاز بتكلفة 1.6 مليار دولار، 28 مليار جنيه، ومشروعات موانئ بتكلفة 1.1 مليار دولار، 15.2 مليار جنيه.

وأشار إلى أنه حتى يكون هناك إنتاج، لا بد أن يوجد بحث، وحتى يوجد بحث واستكشاف لا بد من وجود شركات تأتي للعمل، ويجب امتلاك بيانات جيولوجية يتم من خلالها طرح المزايدات العالمية التي تجذب الشركات للعمل، وبناء على ذلك، ومنذ ذلك الحين وحتى اليوم، طرحنا 12 مزايدة عالمية بخلاف التواصل والتعاقد المباشر مع كبرى الشركات العالمية حتى يتم الإسراع في العملية التنموية في الإنتاج.

استخدام التكنولوجيا الرقمية

وأوضح أنه من بين ذلك كان هناك حرص على استخدام التكنولوجيا الرقمية، وذلك من خلال تطبيقات مختلفة منها منصة رقمية جديدة، وهي بوابة مصر الرقمية، التي على أساسها يتم وضع كل البيانات الجيولوجية الخاصة على سحابة، ومن ثم تبدأ الشركات العالمية في الاشتراك من أجل معرفة الفرص الجيولوجية الموجودة، التي على أساسها تستطيع أن تقدم في المزايدات.