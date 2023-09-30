السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

طارق الملا يكشف أهم التحديات التى واجهت قطاع البترول فى مصر قبل 2014

المهندس طارق الملا
المهندس طارق الملا

وجه الإعلامي شادي شاش خلال مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز” والمذاع عبر فضائية extra news، تساؤلًا إلى وزير البترول المهندس طارق الملا عن فلسفة الدولة في مواجهة التحديات التي واجهت قطاع البترول قبل 2014 والتي كان من أبرزها إحجام الشركات العالمية عن ضخ استثمارات جديدة في هذا القطاع بجانب تقادم البنية التحتية التي كانت لها تداعيات اقتصادية مؤثرة على احتياجات المواطن بشكل مباشر.. كيف كانت هذه التحديات دافعًا للدولة المصرية لإعادة النظر في السياسات القائمة واتباع استراتيجية شاملة تستهدف تحويل العجز لفائض وتنويع مصادر الطاقة. 

وكشف المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عن أهم التحديات التي واجهت قطاع البترول قبل عام، 2014، لافتًا إلى أن التحديات تتمثل في إحجام شركات البترول العالمية عن ضخ استثمارات جديدة، وبالتالي لا توجد زيادة في الإنتاج بل التناقص.

كما أوضح أن تقادم البنية التحتية ومن أهمها مصافي التكرير والتصنيع، بالإضافة إلى البنية التحتية الخاصة بشبكات النقل والتوزيع ومحطات الوقود والمستودعات، حيث كانت كلها متقادمة ولا تفي بالاحتياجات، وبالتالي ستكون هناك أزمات وقود متكررة.

مؤتمر حكاية وطن المهندس طارق الملا قطاع البترول تحديات قطاع البترول قبل 2014 الرئيس السيسي

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