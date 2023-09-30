السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير الكهرباء: نستهدف جعل مصر مركزًا محوريًا للربط الكهربائى

الدكتور محمد شاكر
الدكتور محمد شاكر

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الرئيس السيسي وجه بعملية تطوير للمناطق غير الآمنة في الكهرباء، وتم تنفيذ أعمال لرفع الخطوط الهوائية، وإحلال الكابلات الأرضية مكانها.

وأضاف في كلمته خلال جلسات مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز"، أن تكلفة المشروع 3.5 مليار جنيه، ومستهدف الانتهاء منه خلال عامين.

وأشار إلى أن مشروع الربط مع دول الجوار السعودية والسودان وليبيا جاءت تكلفته 526 مليار دولار، مؤكدًا أن مصر تنتظر أن تكون مركزًا محوريًا للربط الكهربائي ونعظم قدرات الطاقة المتجددة في 2023.

 مصر لاعب رئيسي في الهيدروجين الأخضر

وتابع أن مصر تعتبر لاعبًا رئيسيًا في الهيدروجين الأخضر، وتوجد استراتيجية الهيدروجين واهتمام الدولة وإقامة مجلس وطني للهيدروجين برئاسة رئيس الوزراء، وتكون بالتعاون مع 4 وزارات وهي وزارة الكهرباء، البترول، الصندوق السيادي، والمنطقة الصناعية بقناة السويس، ودور الكهرباء يقتصر على توليد الطاقة المتجددة ونقلها.

وزير الكهرباء إقامة مجلس وطني للهيدروجين برئاسة رئيس الوزراء الرئيس السيسي تطوير للمناطق الغير آمنة الكهرباء

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