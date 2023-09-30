نداء شرارة تتصدر "تريند جوجل" بأغنيتها الجديدة "ومعاك" (فيديو)

تصدرت المطربة الأردنية نداء شرارة، محركات البحث "جوجل" في مصر وذلك بعد أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "ومعاك" والتي طرحتها الأيام الماضية عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

أغنية "ومعاك " تعاونت فيها نداء شرارة مع كل من الشاعر الغنائي أحمد العزب والملحن عمرو الشاذلي، والموزع الموسيقي ومهندس الصوت هشام البنا، وعازف الجيتار مصطفى نصر، وعازف البيز جيتار سيكا.

وتقول كلمات الأغنية: “بطير وأنا لسا في مكاني حياتي تلونت تاني ما بين وياك وبين قبلك في فرق كبير بطير وانا لسا في مكاني حياتي تلونت تاني يا ونسي وناسي في الدنيا يا دخلة خير بطير وانا لسا في مكاني حياتي تلونت تاني ما بين وياك وبين قبلك في فرق كبير بطير وانا لسا في مكاني حياتي تلونت تاني يا ونسي وناسي في الدنيا يا دخلة خير ومعاك دي الدنيا رايقه وضحكالي ويا رزق جالي واجمل غالي نورت دنيتي بيك نورت دنيتي بيك ولولاك ولا كان في حاجه تجبر خاطري خليك قصادي علشان خاطري خليني جمب عينيك خليني جمبك عينيك”.

آخر أعمال نداء شرارة الغنائية

وكانت آخر أعمال نداء شرارة أغنية، "ست البنات حنة العروس" وهي أغنية من الفلكلور الأردني، من تأليف عمر الصقار ونداء شرارة، وأغنية طمنها، والذي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.

وأغنية جايين نباركلك كانت من كلمات نداء شرارة، واللحن فلكلور، وكانت قد روجت لها من قبل من خلال منشور كتبته عبر فيس بوك الخاص بها، بالإضافة إلى قيامها بنشر جزء من هذه الأغنية معلقة: “الأغنية الجديدة وصلت.. جايين نباركلك اسمعوها صارت موجودة بكل مكان”.