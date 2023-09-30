السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"كل سنة وإنت طيب يا حبيب أبوك".. محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد نجله

محمد رمضان ونجله
محمد رمضان ونجله علي

حرص النجم  محمد رمضان  على الاحتفال بعيد ميلاد نجله علي محمد رمضان والذي يحل اليوم عيد ميلاده العاشر.

ونشر محمد رمضان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” صورة تجمعه بنجله علي من داخل صالة الألعاب الرياضية وعلق على الصورة قائلا: “كل سنة وإنت طيب يا حبيب أبوك .. زي النهاردة من عشر سنين ربنا رزقني ب الولد (علي محمد رمضان)”.

وفي سياق مختلف يستعد محمد رمضان لطرح أحدث أعماله الغنائية خلال الأيام القليلة المقبلة والذي انتهى مؤخرا من تسجيلها وتصويرها على طريقة الفيديو كليب وشوق جمهوره للأغنية الجديدة بمقطع فيديو يغني فيه أحد مقاطع الأغنية وعلق قائلا: “القادم صادم”.

فيلم "أسد أسود"

ويواصل النجم محمد رمضان تحضيرات فيلمه السينمائي الجديد الذي يحمل اسم "أسد أسود" وهو من تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج محمد دياب، ومن المقرر أن يبدأ في تصوير أول مشاهده بالعمل الفترة القليلة المقبلة.

جعفر العمدة 2

على جانب آخر، قرر محمد رمضان الخروج بشكل رسمي من السباق الرمضاني 2024 وذلك بعدما أعلن عن تأجيل الجزء الثاني من مسلسل جعفر العمدة إلى موسم رمضان 2025 لتكون المرة الأولى التي يغيب فيها النجم محمد رمضان عن السباق الرمضاني منذ سنوات طويلة. 

مسلسل "جعفر العمدة" بطولة محمد رمضان، زينة، إيمان العاصي، منة فضالي، مي كساب، هالة صدقى، أحمد داش، فريدة سيف النصر، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد، سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، عماد صفوت، طارق النهرى، أحمد عبدالله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى - جوهر.

محمد رمضان النجم محمد رمضان علي محمد رمضان فيس بوك فيلم أسد اسود جعفر العمدة 2

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