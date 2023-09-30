السبت 30 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

أسباب الإصابة بالتهابات المعدة وكيفية علاجها

التهابات المعدة
التهابات المعدة

تعتبر التهابات المعدة من الأمراض الشائعة التي يمكن أن يصاب بها الإنسان، وتحدث نتيجة عدوى فيروسية أو بكتيرية أو الالتهاب في جدران المعدة، ويمكن أن تسبب أعراضًا مثل الغثيان والقيء والحرقة وآلام المعدة.

أسباب الإصابة بالتهابات المعدة

تناول الطعام غير الصحي

حيث يمكن أن يسبب تناول الطعام غير الصحي والملوث بكتيريا التهابات المعدة.

تناول بعض الأدوية

 حيث يمكن أن يؤدي بعض الأدوية إلى التهابات المعدة، مثل الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية (NSAIDs) والأسبرين.

الإصابة بجرثومة المعدة

 حيث تعتبر جرثومة المعدة من أهم أسباب التهابات المعدة، حيث تسبب التهابًا في جدران المعدة وتؤدي إلى ظهور الأعراض المختلفة.

الإجهاد والقلق

 حيث يمكن أن يسبب الإجهاد والقلق تهيجًا في جدران المعدة وظهور التهابات.

تناول الكحول

 حيث يمكن أن يسبب تناول الكحول التهابات في المعدة.

طرق تخفيف ألم تقلصات المعدة في المنزل وتعرف على الأسباب

كيفية العلاج من التهابات المعدة 

ومن أجل تجنب التهابات المعدة، يجب تجنب تناول الطعام غير الصحي والملوث، والحفاظ على نظافة الأطعمة والمشروبات، والتقليل من تناول الكحول، بالإضافة إلى التقليل من تناول الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية "NSAIDs" إلا بعد استشارة الطبيب.

ويمكن علاج التهابات المعدة بعدة طرق، وذلك يعتمد على سبب التهاب المعدة وشدته، ومن بين الطرق الشائعة لعلاج التهابات المعدة:

الأدوية المضادة للحموضة

حيث تستخدم هذه الأدوية لتخفيف الحرقة والألم في المعدة، وتشمل مثل هذه الأدوية مثل المضادات الحيوية ومثبطات البروتونات.

تغيير نمط الحياة

حيث يمكن تخفيف التهابات المعدة عن طريق تغيير نمط الحياة، مثل تجنب الأطعمة الحارة والدهنية وتناول الطعام بشكل متوازن والإقلاع عن التدخين.

التغذية الصحية

حيث يمكن تخفيف التهابات المعدة عن طريق تناول الأطعمة الصحية، مثل الخضروات والفواكه والأسماك والدجاج.

العلاج الطبيعي

 حيث يمكن استخدام بعض الأعشاب والزيوت الطبيعية لتخفيف التهابات المعدة، مثل زيت النعناع والزنجبيل والكركم.

الجراحة

 في حالات نادرة، يمكن أن يتطلب علاج التهابات المعدة إجراء جراحة لإزالة أجزاء من المعدة المصابة.

التهابات المعدة المعدة أسباب الإصابة بالتهابات المعدة التغذية الصحية أسباب التهابات المعدة

مواد متعلقة

طرق تخفيف ألم تقلصات المعدة في المنزل وتعرف على الأسباب

دراسة: علاج انقطاع التنفس الانسدادى أثناء النوم يقلل أعراض حرقة المعدة

لمرضى جرثومة المعدة.. تجنب هذه الأطعمة

الأكثر قراءة

"كلام الرئيس وصل لقلوبنا".. توافد المواطنين على مقرات الشهر العقارى ببورسعيد

محمد صلاح يتحدث عن كواليس تجديد عقده مع ليفربول.. ووكيله يكشف قيمة الأرباح

ثبات أسعار السكر والزيت.. التموين تبدأ صرف «تموين أكتوبر» غدًا

السيسى: الدولة ستدفع 45 تريليون جنيه فى المعاشات خلال 50 عامًا بسبب خطأ

الرئيس السيسى للمصريين: اصمدوا.. وحولوا الظروف القاسية إلى منحة

الرئيس السيسى: إيرادات قناة السويس تصل إلى 10.5 مليار دولار بنهاية 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

من أقوالهم سلط عليهم

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «٨-١٠»

سارة شريف

محاكمة جولدا

ماجد حبته

تحذيرات هيئة الانتخابات

محمد عبدالعزيز

رسالة لوزير الشباب

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «2»

خالد حريب

فى انتخابات الرئاسة.. نحتاج عقلًا سياسيًا باردًا

ماجد حبته

حياة كريمة فى الإسماعيلية

صور

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"

رحمة الله المهداة

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

محطة تل أبيب

المزيد

الكابوس الأبدى.. شهادات إسرائيلية حديثة عن حرب أكتوبر: «جحيم وصدمة.. ونتائجها مرعبة»

رغم إجراءات الاحتلال.. 40 ألفًا أدوا صلاة الجمعة فى رحاب المسجد الأقصى

إصابة فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى واعتقال آخر بمدينة البيرة