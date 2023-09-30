السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"رمته حي بالقمامة".. فتاة تتخلص من مولود السفاح في كيس بلاستيك بالجيزة

حبس
حبس

تفاصيل مثيرة وجريمة بشعة أرادت فتاة التخلص من مولود السفاح بقتله بوضعه في كيس بلاستيك وإلقائه بالقمامة بالتحريض من آخر قريبها، ولكن جريمتها تم اكتشافها من قبل مباحث أوسيم بالجيزة.

تفاصيل الواقعة

وتبين أن النيابة أحالت كلا من  شيماء فتحي، علاء محمود، إلى محكمة الجنايات؛ لتورطهما في جريمة الشروع في قتل طفل الأولى حديث الولادة وإلقائه في الشارع بمركز أوسيم.

وجاء في أمر الإحالة أنه في غضون شهر يوليو 2022 بدائرة مركز أوسيم محافظة الجيزة، حملت المتهمة شيماء فتحي، طفله جاوزت الخامسة عشر سنه ميلادية، سفاحًا من زوج أمها وحاولت قتل نجلها الطفل المجني عليه حديث الولادة هيثم عماد سيد حسن عمدا مع سبق الإصرار بالاشتراك مع المتهم الأول بطريق التحريض والاتفاق بأن حرض إياها واتفق معها على التخلص منه.

 

كيس بلاستيك

وتبين أن المتهمة أعدت لهذا الغرض كيس بلاستيك، ووضعت المجني عليه بذلك الكيس وألقت به باحدي صناديق القمامة تاركه إياه ليلقي مصرعه قتله وقد وقعت تلك الجريمة بناء علي ذلك التحريض والاتفاق إلا أنه قد خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخلا به وهو العثور على الطفل المجني عليه حيا بواسطه أحد المواطنين.

 

تفاصيل بلاغ قسم شرطة أوسيم

كان تلقى قسم شرطة أوسيم بلاغًا يفيد العثور على طفل حديثي الولادة في مقلب قمامة، انتقلت الأجهزة الأمنية وتم التحفظ على الطفل وتوقيع الكشف الطبي عليه، وإيداعه في دور رعاية.

وتبين أن المتهمة أعدت لهذا الغرض كيس بلاستيك، ووضعت المجني عليه بذلك الكيس وألقت به باحدي صناديق القمامة تاركه إياه ليلقي مصرعه قتله وقد وقعت تلك الجريمة بناء علي ذلك التحريض والاتفاق إلا أنه قد خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخلا به وهو العثور علي الطفل المجني عليه حيا بواسطه أحد المواطنين.

 

مباحث أوسيم الجيزة محكمة الجنايات مركز أوسيم مع سبق الإصرار

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