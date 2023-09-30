السبت 30 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى: الحوار الوطنى ضرورة للاستماع.. وليس رفاهية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن النمو السكاني له تأثير خطير، وهناك دولة مُعينة شهدت مجاعة في الفترة من عام 1952 وحتى عام 1968، ومات فيها 25 مليون مواطن، ووضعوا برنامج ضبط للنمو السكاني منذ عام 1968، وأطلقوا الإنجاب في 2017، وأصبحت دولة عظمى.

وأضاف الرئيس السيسي، في كلمته خلال مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز" المُنعقد اليوم السبت، بالعاصمة الإدارية الجديدة: "اوعوا تفتكروا لما دولة يموت منها 25 مليون من قلة الأكل مقاموش هدوها ولكن قاموا يبنوها وبقت عظمى، ده الدرس اللي تتعلموه عشان نتعلم يعني إيه دولة".

وتابع الرئيس السيسي: "لا بد من تضحيات في العمل، ونحتاج للحديث أكثر مع الناس، والاستشهاد بنماذج من التاريخ، وأن تكون مساهمتكم أكبر في الحوار الوطني، لأن زملاءنا اللي بيتكلموا وبيقولوا رؤى وآراء نستفاد منهم، ونحن نحتاج إلى ذلك".

وأردف: "أطلقت الحوار الوطني لنسمع بعض، ونتكلم مع بعض بجد، وليس رفاهية، والإعلام في التليفزيون مش كل ده، لازم تعرفوا 2011 عمل في بلدكم إيه، و2013 عملت في بلدكم إيه، والجهل عمل في البلد إيه، وكنت بقول يا جماعة البلد دي هتضيع خلّوا الناس تنزل تشوف شغلها، وبعد كده يقولولك إحنا هنحكم بالله". 

مؤتمر حكاية وطن

ويستمر مؤتمر «حكاية وطن» حتى 2 أكتوبر المقبل، برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، فضلًا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري والخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.

ويشمل المؤتمر إقامة عدد من الدوائر المستديرة والجلسات العامة التي يتم خلالها تقديم عرض شامل للمعلومات المتوافرة حول الإنجازات والمشروعات، التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية؛ فضلًا عن التحديات التي تواجه الدولة.

الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكاية وطن العاصمة الإدارية الجديدة

الأكثر قراءة

"كلام الرئيس وصل لقلوبنا".. توافد المواطنين على مقرات الشهر العقارى ببورسعيد

محمد صلاح يتحدث عن كواليس تجديد عقده مع ليفربول.. ووكيله يكشف قيمة الأرباح

ثبات أسعار السكر والزيت.. التموين تبدأ صرف «تموين أكتوبر» غدًا

السيسى: الدولة ستدفع 45 تريليون جنيه فى المعاشات خلال 50 عامًا بسبب خطأ

الرئيس السيسى للمصريين: اصمدوا.. وحولوا الظروف القاسية إلى منحة

الرئيس السيسى: إيرادات قناة السويس تصل إلى 10.5 مليار دولار بنهاية 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

من أقوالهم سلط عليهم

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «٨-١٠»

سارة شريف

محاكمة جولدا

ماجد حبته

تحذيرات هيئة الانتخابات

محمد عبدالعزيز

رسالة لوزير الشباب

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «2»

خالد حريب

فى انتخابات الرئاسة.. نحتاج عقلًا سياسيًا باردًا

ماجد حبته

حياة كريمة فى الإسماعيلية

صور

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"

رحمة الله المهداة

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

محطة تل أبيب

المزيد

الكابوس الأبدى.. شهادات إسرائيلية حديثة عن حرب أكتوبر: «جحيم وصدمة.. ونتائجها مرعبة»

رغم إجراءات الاحتلال.. 40 ألفًا أدوا صلاة الجمعة فى رحاب المسجد الأقصى

إصابة فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى واعتقال آخر بمدينة البيرة