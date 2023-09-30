الرئيس السيسى: الحوار الوطنى ضرورة للاستماع.. وليس رفاهية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن النمو السكاني له تأثير خطير، وهناك دولة مُعينة شهدت مجاعة في الفترة من عام 1952 وحتى عام 1968، ومات فيها 25 مليون مواطن، ووضعوا برنامج ضبط للنمو السكاني منذ عام 1968، وأطلقوا الإنجاب في 2017، وأصبحت دولة عظمى.

وأضاف الرئيس السيسي، في كلمته خلال مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز" المُنعقد اليوم السبت، بالعاصمة الإدارية الجديدة: "اوعوا تفتكروا لما دولة يموت منها 25 مليون من قلة الأكل مقاموش هدوها ولكن قاموا يبنوها وبقت عظمى، ده الدرس اللي تتعلموه عشان نتعلم يعني إيه دولة".

وتابع الرئيس السيسي: "لا بد من تضحيات في العمل، ونحتاج للحديث أكثر مع الناس، والاستشهاد بنماذج من التاريخ، وأن تكون مساهمتكم أكبر في الحوار الوطني، لأن زملاءنا اللي بيتكلموا وبيقولوا رؤى وآراء نستفاد منهم، ونحن نحتاج إلى ذلك".

وأردف: "أطلقت الحوار الوطني لنسمع بعض، ونتكلم مع بعض بجد، وليس رفاهية، والإعلام في التليفزيون مش كل ده، لازم تعرفوا 2011 عمل في بلدكم إيه، و2013 عملت في بلدكم إيه، والجهل عمل في البلد إيه، وكنت بقول يا جماعة البلد دي هتضيع خلّوا الناس تنزل تشوف شغلها، وبعد كده يقولولك إحنا هنحكم بالله".

مؤتمر حكاية وطن

ويستمر مؤتمر «حكاية وطن» حتى 2 أكتوبر المقبل، برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، فضلًا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري والخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.

ويشمل المؤتمر إقامة عدد من الدوائر المستديرة والجلسات العامة التي يتم خلالها تقديم عرض شامل للمعلومات المتوافرة حول الإنجازات والمشروعات، التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية؛ فضلًا عن التحديات التي تواجه الدولة.