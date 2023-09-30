السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى: عنيكم على استقرار بلدكم بس.. مين يمسكها مش مشكلة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: "مفيش بلد تطلع قدام إلا بيكون بالأمن والاستقرار، وأي حد يقول غير كده يا جاهل يا أحمق".

حكاية وطن

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته بفعاليات مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز" المُنعقد اليوم السبت، بالعاصمة الإدارية الجديدة: "إنتوا عنيكم على استقرار بلدكم بس، مين يمسكها مش مشكلة، طول ما البلد مستقرة تقدر تطلع قدام".

وتابع: "اوعوا، أنا بقول الكلام ده كتير، والناس بتقول أنت خايف من حاجة، أيوة طبعا إحنا 105 مليون والبلد هتبقى في مشكلة تانية خالص غير اللي انتوا فيه، أصعب من مشكلة الأسعار وغلائها".

الرئيس عبدالفتاح السيسي حكاية وطن الرؤية والإنجاز

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