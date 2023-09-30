توافد المواطنين على مكاتب الشهر العقارى بمصر الجديدة لتأييد الرئيس السيسى

توافد المواطنون على مكاتب توثيق الشهر العقاري مصر الجديدة في القاهرة لعمل توكيلات ترشح للرئيس عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة لليوم السادس على التوالي.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أصدرت القرار رقم 7 لسنة 2023 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتأييد المواطنين لراغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

الانتخابات الرئاسية

وتضمن القرار في المادة الأولى "أن لكل مواطن مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، الحق في أن يؤيد أحد راغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وذلك خلال التقدم إلى أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، أو مقار البعثات الدبلوماسية حسب الأحوال، وذلك وفق النموذج المعد لهذا الغرض بداية من يوم الإثنين الموافق 25 سبتمبر، ولا يجوز للمواطن أن يؤيد راغب الترشح أكثر من مرة، ولا أن يؤيد أكثر من راغب ترشح، كما لا يجوز أن يشتمل النموذج الواحد على تأييد أكثر من مواطن".

382538913_311317988150747_6259827868377440261_n

382592155_6421223748000192_8238290045761023369_n

383045543_227167773374115_5978433949512406628_n

383045552_335706089024380_2304170143848442290_n