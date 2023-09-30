عيد بلبع يناقش أزمة "العقل العربي بين إنتاج المعرفة واستهلاكها" في معرض دمنهور للكتاب

استضاف مساء أمس، معرض دمنهور السادس للكتاب، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، والمقام حاليا في مكتبة مصر العامة بدمنهور، ندوة بعنوان «العقل العربي بين إنتاج المعرفة واستهلاكها» للدكتور عيد بلبع، استاذ الأدب والنقد والبلاغة، وأدار الندوة الدكتور محمود عسران.



وقال بلبع، إن العقل العربي مصاب بالخمول، لافتا إلى أنه عندما ننتقد بعض سلبيات العقل العربي لا يعني أنه ليس فيه ايجابيات، لكننا نحاول تجاوز السلبيات لنصل به إلى مرحلة التقدم.

وأضاف أن العقل لا ينظر إليه بمنظور جزئي، ولكن بمنظور شمولي كلي، فثنائيات الإنتاج والاستهلاك مطروحة في كل الثقافات، والتراث الأكبر للأمة العربية هو تراث لغوي بسبب القرآن الكريم.

وأوضح أن العقل العربي كان في القرن الثاني الهجري في أوج تألقه عند بداية تكوين العلوم العربية، لكن الفكرة والمعرفة أمر مفتقد في واقعنا الحالي، متابعا أن العقل السليم، يهضم من هذا ومن ذاك وينتج معرفته الخاصة، ونحن في أزمة لأننا توقفنا عن إنتاج المعرفة.

وأكد أن العقل العربي الآن إما مستقبل في الماضي أو مستقبل في الآخر وحينما يستقبل في الآخر يعتبر نفسه متقدمًا.

كما تضمنت فاعليات اليوم، ورش الكاريكاتير للفنان عماد عبد المقصود، وعروض فنية لفرقة الأنفوشي للفنون الشعبية التابعة للهيئة قصور الثقافة، والتي قدمت مجموعة من الأغاني الشعبية، وسط حضور كبير من جماهير المعرض، بالإضافة إلي أنشطة مخيم الطفل والأتوبيس المتنقل.



ويتضمن معرض دمنهور للكتاب هذا العام، العديد من الفعاليات الثقافية والفنية التي تستمر حتى يوم ٥ من شهر أكتوبر المقبل.

يشارك في الدورة الحالية من معرض دمنهور للكتاب ما يقرب من ٣٠ ناشرا، من بين قطاعات تابعة لوزارة الثقافة ودور نشر خاصة، وتشارك هيئة الكتاب في المعرض بما يقرب من ١٥٠٠ عنوان من إصداراتها المختلفة.