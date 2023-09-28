الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

في دورته السادسة.. معرض دمنهور للكتاب يستضيف ندوة “أكتوبر والجمهورية الجديدة”

معرض دمنهور للكتاب
معرض دمنهور للكتاب

استضاف معرض دمنهور السادس للكتاب، اليوم الخميس، في مكتبة مصر العامة ندوة بعنوان «أكتوبر والجمهورية الجديدة» شارك فيها اللواء عادل العمدة، والدكتورة نهال بلبغ، نائب محافظ البحيرة، وأدارها الإعلامي عادل الطنيخي.

ويقام المعرض الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

 

ويكرم المعرض في دورته السادسة، الأديب والمبدع السيد إمام أحد أبناء محافظة البحيرة، الذي قدم الكثير للثقافة العربية.

من جانبها، نائب محافظة البحيرة، إن الثقافة غذاء العقول فمثل هذه الفعاليات لابد من تواجدها بشكل مستمر، لرفع وعي الشباب عصب مصر في المستقبل، لافته إلى أن معرض دمنهور السادس للكتاب، الذي يتواكب مع احتفالات قومية هامة، منها العيد القومي لمحافظة البحيرة، ومرور 50 عاما على انتصار أكتوبر العظيم.

وتقدمت “بلبع” بالشكر للواء عادل العمدة، الذي تعتبره قدوة لها، ولغيرها من أبناء الجيل الحالي، والدور الذي يلعبه في بناء الأجيال الجديدة من الشباب، لدعمه لهم ومساندته لهم من خلال المناصب المختلفة التي توالها على مدار تاريخه.

ومن جانبه، قال اللواء عادل العمدة، إن التاريخ يشهد على دور محافظة البحيرة في كل الحروب والانتصارات التي خاضعتها مصر، لافتا إلى أن انتصار أكتوبر كان مستحيلًا لولا قدرة وإرادة المصريين.

وأضاف “العمدة” أنه قبل الحرب أجريت في البحيرة تجارب على الساتر الرملي، للوصول إلى حل لتخطي خط بارليف خلال الحرب دون خسائر.


وأكد: كانت الحرب مستحيلة، ولكن حققنا فيها انتصارا كبيرا، ففي ٥ ساعات عبرت القوات المصرية القناة، وكان ذلك اعجاز غير مسبوق في وقت غير محدد.

وتابع: لابد أن نستلهم روح أكتوبر من أجل الجمهورية الجديدة لتحقيق التنمية واستمرارها، والوقوف ضد كل المغرضين بالدولة المصرية، والتصدي لكل الجماعات المتطرفة والإرهابية التي تريد اسقاط الدولة، ولكي نصل للجمهورية الجديدة، لابد من مساندة القيادة السيادية ودعمها بشكل كبير للوصول بقطار التنمية إلى أقصى درجة، وعدم السماح للمشككين النيل من الدولة، أو هدمها.

وأضاف أن هناك حملة تشوية تتعرض لها الدولة المصرية في الوقت الحالي من قبل أعدائها، مؤكدا على أن المصريين لم يسمحوا لهم من النيل منها، وسيتم التصدي لهم كما تم التصدي لغيرهم من قبل والقضاء عليهم.

معرض دمنهور السادس للكتاب الهيئة المصرية العامة للكتاب الدكتور أحمد بهي الدين الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة أكتوبر والجمهورية الجديدة اللواء عادل العمدة

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