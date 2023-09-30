"إعاقة عقلية وهلاوس".. حكاية "هناء" من القتل للبراءة

تفاصيل مثيرة عاشها الرأي العام خلال رحلة «هناء محمد حسين» صاحبة الجريمة البشعة الخاصة بقتل طفلها وتمزيق جسده لآشلاء وآكله بالشرقية بدءًا من ارتكاب جريمة القتل حتى انتهاء قضيتها ببرائتها وثبوت مرضها النفسي للمحكمة.. نرصد التفاصيل الكاملة للقصة منذ بدايتها حتى حكم البراءة وإيداعها مصحة نفسية.



تفاصيل القضية

أنا مش مريضة أنا معمولي سحر وحاولت افكه معرفتش خرجوني وأنا مش هعمل كده تاني.. كلمات تلقائية خرجت من فم المتهمة «هناء» لتوضح مدى التدهور النفسي التي تعاني منها وإنها في عالم موازي غير مدركة أنها قتلت ابنها حتى اليوم ليتم الحكم اليوم من محكمة الجنايات بالشرقية ببرائتها وإيداعها مصحة نفسية للعلاج.

كانت بداية الواقعة في شهر مايو الماضي عندما أثار الرأي العام بواقعة قتل الطفل ذات الخمسة أعوام على يد أمه ولم تكتفِ بذلك بل قطعت جسده لآشلاء ودفنت جزء في البيت وجزء طبخته وآكلته خوفًا من تنفيذ تهديد والده لها بأخذه منه وتربيته.



تصرفات غريبة وجنون

وأجمع الكثير من أهال قريتها وعائلتها على خلالها النفسي الذي تسبب في ارتكابها واقعة قتل ابنها خاصة عقب طلاقها والتعهد بتربية ابنها فصدقت أنه يخصه وحدها ومنعت والده من رؤيته وكانت دائما تمنعه من الخروج للعب والاختلاط بالأطفال وتقول: «ابني لوحدي»، ولم تكتفِ بذلك بل قررت أن تخفيه عن أنظار العالم وقتلته وقطعت جسده لأشلاء وأخفت كل جزء في منطقة في البيت.

وتم اكتشاف جريمتها من قبل عمها الذي أبلغ الاجهزة الأمنية وأمام النيابة لم تجزم بحقيقة مرض المتهمة النفسي ولكن المحكمة شكلت عدد من اللجان النفسية التي اختتم الجميع تقاريرهم بأنها مريضة نفسية حيث أكدت المتهمة لجميع اللجان: «أنا لست مريضة.. أنا معمولي عمل والشيخ قالي كده وحرام عليكوا هتشوه سمعتي أنا مش مجنونة، وثبت للمحكمة أن المتهمة مريضة باضطراب ذهاني جعلها غير مدركة لجريمتها.

وأكدت اللجان النفسية للمحكمة أن تفكيرها محدود ويحتوي على اضطرابات وهلاوس على الرغم من أنها كانت متعاونة، وتجيب عن كل الأسئلة، مؤكدة أن زوجة شقيقها وعمها عملا لها سحرًا لإيذاء طفلها، فهي لديها إعاقة عقلية وتعاني من هلاوس لمسية، وعقب ذلك أصدرت المحكمة حكمًا ببرائتها.



تفاصيل القضية



وتعود أحداث القضية رقم 8619 لسنة 2023 جنايات مركز فاقوس، المقيدة برقم 844 لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق، عندما وجهت النيابة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار للمتهمة هناء محمد حسن، 37 سنة، ربة منزل، لقتلها ولدها الطفل المجني عليه "سعد. م"، عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك.