دفاع المتهمة بقتل طفلها وأكله بالشرقية: قرار المحكمة رسالة طمأنة لكل بيت مصرى

قال حسن البلاسي، دفاع الأم المتهمة بقتل طفلها وتقطيعه وأكل لحمه بالشرقية، إن قرار المحكمة ببراءة الأم وإيداعها مصحة نفسية، جاء مطمئنًا لكل بيت مصري، أن تلك الأفعال الشاذة لا تصدر عن إنسان طبيعي لتطمئن كل أم ويطمئن كل طفل إلى أن تلك الفعلة لن تتكرر، حيث إن الفاعلة إنسانة غير طبيعية ومريضة نفسيًا.

وأوضح ان هناك الكثير من البيوت شغلتهم تلك القضية وأصبحت موضع تعجب وسؤال بين الأسرة وموضع خوف وقلق، ولكن حسمت المحكمة الأمر بأنه لا يمكن لأي أم طبيعية ان تفعل ذلك بأطفالها.

المتهمة غير سليمة نفسيًا وغير مسئولة عن فعلتها

وأضاف لـ"الدستور" أن الأفعال الصادرة من إنسان مريض لا يمكن أن يسأل عن ما يفعل، حيث تمنعه عدم سلامة نفسيته عن إدراك أفعاله.

الحكم يطمئن كل بيت مصري

وأكد أن اليوم هو يوم تاريخي، حيث إن قرار المحكمة جاء مطمئنًا لكل بيت مصري، ومطمئنًا لكل طفل وباعثًا برسالة لكل طفل أنه لا يمكن لأي أم طبيعية أن تؤذي صغيرها بهذا الشكل.

وأكد أن هيئة المحكمة لم تكن راضية واستشعرت أن أداء اللجنة النفسية الثلاثية غير مرض، وقد أصدرت المحكمة قرارها بعد التأكد من عدم سلامة قوى المتهمة العقلية والنفسية، أثناء ارتكابها الواقعة.

وكانت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سلامة جاب الله، اليوم الخميس، قد قضت ببراءة السيدة المتهمة بقتل طفلها وأكل لحمه بالشرقية، وإيداعها إحدى دور الرعاية النفسية.