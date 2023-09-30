السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

براءة "سيدة الشرقية" المتهمة بقتل طفلها وأكل لحمه.. وإيداعها دار رعاية نفسية

المحكمة
المحكمة

قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سلامة جاب الله، اليوم الخميس، ببراءة السيدة المتهمة بقتل طفلها وأكل لحمه بالشرقية، وإيداعها إحدى دور الرعاية النفسية.

وكانت المحكمة قد استمعت وناقشت اللجنتين النفسيتين، الخماسية والثلاثية، المكلفتين بتحديد الحالة النفسية للمتهمة، واطلعت على التقارير، واستمعت لمرافعة الطرفين، لتقرر تحديد جلسة اليوم للنطق بالحكم على المتهمة.

تشديدات أمنية بمحيط المحكمة

شهد محيط محكمة جنايات الزقازيق تشديدات أمنية بالتزامن مع محاكمة المتهمة بقتل طفلها وتقطيع جثته إلى أشلاء، وأكل بعضها بمركز فاقوس.

وتعود أحداث القضية رقم 8619 لسنة 2023 جنايات مركز فاقوس، المقيدة برقم 844 لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمة هناء محمد حسن، 37 سنة، ربة منزل، مقيمة بمركز فاقوس، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامها بأنها في يوم 26 أبريل الماضي، وبدائرة مركز فاقوس، قتلت ولدها الطفل المجني عليه "سعد. م. س"، عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمة عقدت العزم وبيتت النية على قتل طفلها المجني عليه، لرغبتها في الاستئثار به مع خوفها من أن يبعده عنها مُطلقها، وأعدت لذلك عصا "فأس" كانت بمسكنها وأغلقت منافذه.

وانفردت المتهمة بالمجني عليه مستغلة اطمئنانه إليها وسكونه في وجودها، فغافلته وانهالت على رأسه بثلاث ضربات بالعصا قاصدة إزهاق روحه، فأحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته.

محكمة جنايات الزقازيق بقتل طفلها نطق بالحكم اللجنتين النفسيتين مركز فاقوس

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