الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"جنايات الزقازيق" تؤجل محاكمة قاتلة طفلها وآكلة لحمه بالشرقية

المحكمة
المحكمة

قررت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوي ويحيي عادل صادق وخالد محمد حافظ، وأمانة سر نبيل شكرى، تأجيل محاكمة المتهة بقتل طفلها وطهيه وأكله بالشرقية، لجلسة الغد للاستماع لمرافعة الدفاع.

النيابة العامة تطالب بإعدام قاتلة طفلها

واستمعت هيئة المحكمة اليوم لمرافعة النيابة العامة التى أقرت بمسئولية المتهمة عن أفعالها وطالبت بإعدامها شنقا لتجابه ربها الذى سيوقفها أمام طفلها ويسألها عما فعلت، كما طالبت النيابة فى مرافعتها بأن يتم إقرار عقوبة من يقوم بالتمثيل بجثة القتيل بعد قتله.

تشديدات أمنية بمحيط محكمة جنايات الزقازيق

وشهد محيط محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية تشديدات أمنية بالتزامن مع أولى جلسات محاكمة المتهمة بقتل طفلها وتقطيع جثته إلى أشلاء، وأكل بعضها بمركز فاقوس.

وتعود أحداث القضية رقم 8619 لسنة 2023 جنايات مركز فاقوس، المقيدة برقم 844 لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمة هناء محمد حسن، 37 سنة، ربة منزل، مقيمة بمركز فاقوس، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامها بأنها في يوم 26 أبريل الماضي، وبدائرة مركز فاقوس، قتلت ولدها الطفل المجني عليه "سعد. م. س"، عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمة عقدت العزم وبيتت النية على قتل طفلها المجني عليه، لرغبتها في الاستئثار به مع خوفها من أن يبعده عنها مُطلقها، وأعدت لذلك عصا "فأس" كانت بمسكنها وأغلقت منافذه.

وانفردت المتهمة بالمجني عليه مستغلة اطمئنانه إليها وسكونه في وجودها، فغافلته وانهالت على رأسه بثلاث ضربات بالعصا قاصدة إزهاق روحه، فأحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، التي أودت بحياته.

محكمة جنايات الزقازيق ب هيئة المحكمة مرافعة النيابة تأجيل محاكمة قاتلة طفلها

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