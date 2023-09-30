هالة السعيد: مصر حققت معدل نمو 6.6% قبل الأزمة الروسية الأوكرانية

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدولة عملت على رفع كفاءة المؤسسات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن.

وأشارت، خلال كلمتها في مؤتمر "حكاية وطن"، إلى أنه تم تحقيق 40% مشروعات خضراء العام الحالي، مشيرة إلى السعي للوصول إلى 50% خلال العام المقبل.

وأوضحت أنه قبل الأزمة الروسية الأوكرانية تم تحقيق معدل نمو بمعدل 6.6%، قائلة: "نستهدف تحقيق معدلات نمو مستدام بنسبة من 7% إلى 8%".

وتابعت: "نسعى لأن يكون الاقتصاد الوطني أكثر مرونة وقدرة على التعامل مع التحديات".