السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى عن الانتخابات: محدش بياخد غير نصيبه ولازم نقاتل علشان بلدنا

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم السبت، "فيه هنا معانا ناس سياسيين كتير وهيطلع منهم حد يقول عندكم فرصة في الانتخابات للتغيير، وأنا هقولكم رد واحد محدش هيدي حد حاجة، ولا حد هياخد من حد حاجة"، وذلك في كلمته بفعاليات مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز" المنعقد اليوم السبت، بالعاصمة الإدارية الجديدة،: " قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير".

وتابع الرئيس السيسي: "إذا كتير من الناس والحملات والسياسة، بس يا ترى فيه يقين حقيقي من الله وأن محدش بيقبل غير نصيبه، أنا بقول اللي يقاتل من أجل بلده ولكن نصيبه ده بتاع ربنا، مصر دولة وكانت مشكلتها في السنين اللي فاتت إن هما هزوا ثقة الناس فيهم، مش فيا".

وواصل: "الناس استكترت على نفسهم طريق وكوبري وقالوا ده كتير، ده لسة بدري أول من العمل والجهد والمثابرة، لو كان التقدم والازدهار تمنه الجوع والحرمان اوعوا يا مصريين تقولوا ناكل أحسن".

مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز 

وتنطلق جلسات "حكاية وطن" بالجلسة الافتتاحية، يعقبها استراحة ثم جلسة الاقتصاد وتختتم فعاليات اليوم الأول بجلسة الطاقة.

ويشمل المؤتمر إقامة عدد من الدوائر المستديرة والجلسات العامة التي يتم خلالها تقديم عرض شامل للمعلومات المتوفرة حول الإنجازات والمشروعات التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية؛ فضلًا عن التحديات التي تواجه الدولة.

السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي التغيير الانتخابات الرئاسية مصر

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