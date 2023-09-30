توافد المواطنين على مكتب الشهر العقاري بالبساتين لتأييد ترشح الرئيس السيسي

شهد مكتب توثيق الشهر العقاري بمنطقة البساتين بالقاهرة، اليوم، توافد مكثف للمواطنين لليوم السادس على التوالي، وذلك لعمل توكيلات دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، للترشح لفترة جديدة خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وعبَّر المواطنون في منطقة البساتين عن بالغ شكرهم إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لما قدمه من إنجازات متتالية في مختلف المجالات في كل النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، من خلال خطة شاملة، وأيضًا مكافحة الإرهاب، مؤكدين حرصهم على دعمه لترشحه لفترة رئاسية جديدة، مؤكدين أن الرئيس السيسي أعاد لمصر هيبتها وسط العالم.