السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

توافد المواطنين على مكتب الشهر العقاري بالبساتين لتأييد ترشح الرئيس السيسي

توافد المواطنين على
توافد المواطنين على مكتب الشهر العقاري

شهد مكتب توثيق الشهر العقاري بمنطقة البساتين بالقاهرة، اليوم، توافد مكثف للمواطنين لليوم السادس على التوالي، وذلك لعمل توكيلات دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، للترشح لفترة جديدة خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

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الرئيس السيسى: البلاد لا تعيش وتنمو إلا بالإخلاص والتضحية

وعبَّر المواطنون في منطقة البساتين عن بالغ شكرهم إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لما قدمه من إنجازات متتالية في مختلف المجالات في كل النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، من خلال خطة شاملة، وأيضًا مكافحة الإرهاب، مؤكدين حرصهم على دعمه لترشحه لفترة رئاسية جديدة، مؤكدين أن الرئيس السيسي أعاد لمصر هيبتها وسط العالم.

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