بـ5 دورات يستفيد منها 165 متدربا.. انطلاق الأسبوع التدريبي الثامن للمحليات غدا

ينظم مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة فى أسبوعه التدريبي الثامن والذي يبدأ غدًا الأحد، دورة المراكز التكنولوجية في تعظيم الموارد المحلية بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالوزارة، واتحاد البلديات الهولندية وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية.

ويستفيد من هذه الدورات 30 متدربا من العاملين بالمراكز التكنولوجية، ولجان المتابعة بها، وتأتى الدورة تماشيًا مع توجهات الدولة نحو تشجيع الاستثمار والاتجاه نحو التحول الرقم.

رفع كفاءة العاملين بالمراكز التكنولوجية

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أهمية رفع كفاءة العاملين بالمراكز التكنولوجية لتقديم كافة الخدمات الحكومية بشكل مميكن من خلال منظومة تكنولوجية متكاملة مرتبطة بالعديد من الجهات لتقدم خدمة مميزة وحضارية تليق بالمواطن المصري، يستطيع الحصول عليها من مكان واحد مؤهل على أعلى مستوى لاستقبال المواطنين.

ويأتي ذلك تيسيرًا على المواطنين وتوفيرًا للوقت والجهد، مشيرا إلى أن الوزارة تمضي قدمًا في توجهها الاستراتيجي نحو بناء إدارة محلية رقمية، مستخدمة ذراعها التدريبي بسقارة لتعزيز خطتها في الارتقاء بمستوى العاملين خاصة بالمراكز التكنولوجية في المحافظات وتدريبهم نحو التحول الرقمي.

التعريف بتطوير الخدمات الإجرائية المحلية

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أن الدورة تركز علي تعريف المتدربين بكيفية تطوير الخدمات الإجرائية المحلية الموجهة للمستثمرين والمواطنين، من خلال تبسيط وتوحيد الإجراءات وتطوير المراكز التكنولوجية بكافة مراكز وأحياء المحافظة ،وربطها معًا وتدريب الكوادر البشرية المسئولة عن المراكز التكنولوجية وتشكيل لجان دائمة لتحسين الخدمات الإجرائية.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن مركز سقارة يشهد في أسبوعه الثامن انطلاق دورة شبكات المعلومات ونظم التأمين والامن السيبراني والتي يستفيد منها 25 متدربًا، مشيرا الى أن الدورة تستهدف زيادة وعى العاملين بكيفية حماية الأنظمة والشبكات والبرامج من الهجمات الرقمية ومنع الوصول إلى المعلومات الهامة والحساسة أو تغييرها أو إتلافها،وفهم المبادئ الأساسية لأمان البيانات والامتثال إليها مثل اختيار كلمات مرور قوية والحذر من المرفقات الموجودة ضمن البريد الإلكتروني والنسخ الاحتياطي للبيانات.

تنظيم دورة تنمية مهارات القيادات في مجال القدرات الشخصية والقيادية

وكذلك معرفة جميع المصطلحات المحدثة في أمن الشبكات، كما تغطي الدورة اللبنات الأساسية لمجموعة المهارات المطلوبة لفهم طبيعة نقاط الضعف من خلال القدرة على تقييم المخاطر، ولفت اللواء هشام آمنة إلى ان الأسبوع الثامن بخطة سقارة سيتضمن أيضًا تنظيم دورة تنمية مهارات القيادات في مجال القدرات الشخصية والقيادية Soft Skills احدى دورات التعاون مع الوكالة الألمانية giz، والتى يستفيد منها 28 متدربا من رؤساء الوحدات القروية ونوابهم وسكرتيري مجالس المدن والاحياء.

وأشار الوزير إلى أن الدورة ستتناول معرفة مفهوم القيادة والإدارة، وفلسفتها وفق آخر مستجدات الاتجاهات الحديثة، وما هي مهارات القيادة المتميزة وسلوكياتها التي تؤدي إلى الفاعلية والتميز والنجاح، وكيفية التحلي بروح القائد المتميز في قي ادته،و فهم العمل المؤسسي ومتطلباته، وطرق معالجة المشكلات وخلق المبادرات، فهم العمل المؤسسي ومتطلباته، وطرق معالجة المشكلات وخلق المبادرات، وخلق الثقة بالنفس من الداخل وتكوين الثقة بالآخرين وقيادتهم، والقدرة على التأثير وتحريك الناس نحو أهداف مرسومة مخطط لها تخدم الإدارة المحلية، والإلمام بطرق وأدوات التطوير الإداري والقيادي مما يخول المشاركين بالقيام بمشروعات على أسس منهجية وعلمية، التميز في التفكير وتطبيق الممارسات الإدارية المتقدمة في تحسين أداء النظم وحسن استغلال الموارد.

تنفيذ دورة إدارة التغيير والتخطيط المحلي

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أن الأسبوع الثامن من الخطة التدريبية سيشهد تنفيذ دورة إدارة التغيير والتخطيط المحلى المتكامل التى يقوم بتنفيذها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالتعاون مع اتحاد البلديات الهولندية، وذلك في ضوء تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ويستفيد منها 45 متدربا من رؤساء المراكز والمدن.



وأوضح اللواء هشام آمنة، أن الدورة تهدف إلى تدعيم المشاركة الفعالة والتخطيط المحلى والارتقاء بمهارات إدارات التخطيط لتطبيق نماذج متطورة لنظم عمل الإدارة المحلية قام برنامج " التنمية المحلية بصعيد مصر "بتصميمها وتنفيذها لتحقيق أهداف التنمية المتكاملة، وإحداث تغيير شامل فى ملامح الوضع التنموى اقتصاديًا واجتماعيًا بما يتماشى مع توجهات الدولة فى تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

كما تتناول الدورة الإطار التشريعي لمنظومة التخطيط المحلى وكيفية إعداد الخطة الاستراتيجية للمحافظة بتحليل الوضع الراهن وتحديد رؤيتها ومتطلباتها وأهدافها الاستراتيجية والبرامج المستخدمة وآليات التنفيذ وأهمية استخدام مؤشرات قياس الأداء، إضافة إلى التعريف بالتخطيط المحلى المتكامل والتشاركى وأهداف تطوير المنظومة ومتابعة تنفيذ المشروعات، كما سيتضمن التدريب ورشة عمل على نماذج منظومة التخطيط المحلى المطورة للتطبيق العملى له.