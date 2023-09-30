الإغلاق الحكومي يهدد الأسر الأمريكية ودعوات لإقالة مكارثي.. ما القصة؟

يهدد الاغلاق الحكومي المحتمل في الولايات المتحدة الأمريكية، كل مفاصلها، لاسيما وأن الإغلاق سوف يؤثر على كل شيء بدءًا من السفر الجوي إلى المتنزهات الوطنية وتراخيص الزواج.

مخاطر الاغلاق الحكومي

وقالت هيئة الاذاعة البريطانية بي بي سي، تقف الحكومة الأمريكية على شفا إغلاق آخر، حيث يستعد الكونجرس لتفويت الموعد النهائي عند منتصف ليل السبت لتمويل الوكالات الفيدرالية.

وتابعت: ان الإغلاق الرابع الذي من المتوقع أن يحدث يمكن أن يؤثر بشكل كبير على كل شيء بدءًا من السفر الجوي إلى المتنزهات الوطنية وتراخيص الزواج حيث سيتم منح معظم موظفي الحكومة إجازات بدون أجر، وسيتم إيقاف برامج التغذية الحيوية، ويأتي ذلك في أعقاب ثورة يمينية متشددة في مجلس النواب الأمريكي.

ويسيطر الجمهوريون على مجلس النواب بأغلبية ضئيلة، بينما يسيطر الديمقراطيون على مجلس الشيوخ بمقعد واحد، وهذا يعني أن إنفاق مشاريع القوانين لإبقاء الحكومة مفتوحة يتطلب موافقة كلا الحزبين من أجل التقدم عبر كلا المجلسين إلى مكتب الرئيس جو بايدن.

ماذا يحدث في حالة إغلاق الحكومة الأمريكية

قالت بي بي سي: في حين أن رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي يمكن أن يلجأ ظاهريًا إلى الديمقراطيين للحصول على الأصوات التي سيحتاجها للموافقة على إجراء الإنفاق، إلا أنها خطوة من المرجح أن تؤدي إلى جهد من قبل فصيل المتمردين لإطاحته من منصبه القيادي.

كما رفض السيد مكارثي قبول مشروع قانون التمويل قصير الأجل الذي يشق طريقه عبر مجلس الشيوخ. ويعد مشروع القانون، الذي يتضمن 6 مليارات دولار (4.9 مليار جنيه استرليني) لأوكرانيا و6 مليارات دولار للمساعدات في حالات الكوارث، محاولة أخيرة لتجنب إغلاق طويل الأمد ويبدو أنه يحظى بدعم قوي من الحزبين في مجلس الشيوخ.

تهديدات بإقالة مكارثي

وفي هذا الإطار، هدد عضو الكونجرس الجمهوري مات جايتس (في الوسط) علنًا بإقالة كيفن مكارثي (على اليمين) من منصب رئيس مجلس النواب.

كما انتقد تشاك شومر، زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، السيد مكارثي، لطرحه اقتراحًا "متطرفًا حقًا" لم يتمكن من تمريره في كلا المجلسين، وقال: "على رئيس مجلس النواب أن يتخلى عن مهمته المنكوبة المتمثلة في محاولة إرضاء المتطرفين الجمهوريين".

بينما أيد البيت الأبيض دعوات السيد شومر لمجلس النواب لدعم مشروع قانون الإنفاق الخاص به، وكتبت السكرتيرة الصحفية كارين جان بيير في بيان يوم الجمعة: "لقد حدد مجلس الشيوخ الطريق إلى الأمام لتمويل الحكومة بدعم من الحزبين، وعلى الجمهوريين في مجلس النواب أن يسلكوه فقط".

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين: "إن فشل الجمهوريين في مجلس النواب في التصرف بشكل مسؤول سيضر بالأسر الأمريكية ويسبب رياحًا اقتصادية معاكسة يمكن أن تقوض التقدم الذي نحرزه".

وحذرت يلين من أن "الوظائف الحكومية الرئيسية"، بما في ذلك القروض المقدمة للمزارعين والشركات الصغيرة، وعمليات التفتيش على سلامة الأغذية وأماكن العمل، والتحسينات الرئيسية للبنية التحتية، ستتأثر جميعها.

وتحدث عمليات الإغلاق عندما لا يتمكن الكونجرس من الموافقة على ما يقرب من 30٪ من الميزانية الفيدرالية التي يجب أن يوافق عليها قبل بداية كل سنة مالية في 1 أكتوبر.

وهذا يعني أن مئات الآلاف من العمال الفيدراليين سيبقون في منازلهم يوم الاثنين دون أجر بينما يعيش العديد من هؤلاء الموظفين من الراتب إلى الراتب، وفقًا للاتحاد الأمريكي لموظفي الحكومة.

وسيكون أكثر من 1.4 مليون عضو في الخدمة الفعلية من الجيش وعشرات الآلاف من مراقبي الحركة الجوية من بين العاملين دون أجر، ويذكر انه وقف العمال الفيدراليون في طوابير للحصول على الطعام أثناء إغلاق الحكومة 2018-2019.