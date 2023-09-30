اتحاد المستثمرين العرب: مصر نجحت في تحفيز الاستثمار خلال عهد الرئيس السيسي

قال السفير جمال بيومي الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، إن مصر نجحت خلال السنوات الأخيرة في تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتشجيع الصناعة المحلية، وتنشيط القطاع السياحي، مما أسهم في تعزيز الاقتصاد المصري وخلق فرص عمل جديدة.

تقديم حوافز قوية للشركات المحلية للتوسع والاستثمار

وأضاف الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، في تصريحات خاصة لـ “الدستور” أن هناك بعض الأمثلة عن الإجراءات والسياسات التي تم اتخاذها لتحقيق ذلك أولًا، يمثل التشجيع على الاستثمار المحلي محورًا هامًا في سياسة التنمية الاقتصادية في مصر.، تم تقديم حوافز قوية للشركات المحلية للتوسع والاستثمار، وذلك من خلال تقديم تسهيلات ضريبية واعفاءات وتخفيضات ضريبية. بالإضافة إلى ذلك، تم تطوير برامج لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير التمويل والدعم التقني لها.

وتابع السفير جمال بيومي، ثانيا تم وضع سياسات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر، حيث تم إصدار قوانين وقوانين التشجيع الخاصة بهذا الشأن، مثل قانون الاستثمار المصري، الذي يوفر مزايا وحوافز للمستثمرين الأجانب. كما تم تبسيط إجراءات الاستثمار وتسهيل القواعد واللوائح لجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية إلى البلاد.

مصر تهتم بتشجيع الصناعة المحلية لتعزيز التوطين وتخفيض وارداتها

وأضاف، ثالثًا، تهتم مصر بتشجيع الصناعة المحلية لتعزيز التوطين وتخفيض وارداتها وزيادة مشاركة الشركات المحلية في الاقتصاد، وتم تبني سياسات حماية الصناعة المحلية وتحفيز التصنيع الداخلي، من خلال توفير الدعم والحوافز المالية والضريبية للصناعات المحلية وتقديم الإعفاءات الجمركية للمنتجات المحلية، بالإضافة إلى ذلك، تم تطوير برامج لتدريب العمالة المحلية وتطوير المهارات اللازمة لقطاع الصناعة.

تنفيذ حملات تسويقية دولية لجذب السياح من مختلف أنحاء العالم

واستكمل، رابعًا، يعد السياحة من أهم القطاعات الاقتصادية في مصر، وقد تم اتخاذ إجراءات كبيرة لتنشيط هذا القطاع، تم تنفيذ حملات تسويقية دولية لجذب السياح من مختلف أنحاء العالم، وتطوير المنتج السياحي وتوسيع البنية التحتية السياحية. وقد تم التركيز على تطوير المواقع السياحية القديمة وإنشاء مشروعات سياحية جديدة، إلى جانب تطوير الخدمات السياحية وتوفير أفضل ظروف الراحة والأمان للسياح.

وأوضح أنه يمكن القول إن مصر نجحت في تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتشجيع الصناعة المحلية، وتنشيط القطاع السياحي من خلال تبني سياسات وإجراءات فاعلة. ومن المتوقع أن تواصل مصر جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية في المستقبل. إن هذه السياسات ستسهم في خلق المزيد من فرص العمل والازدهار الاقتصادي في البلاد..