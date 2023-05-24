عضو اتحاد المستثمرين العرب: نعمل على تحقيق خطة الـ100 مليون دولار صادرات للخارج

قال علي زين العابدين عضو اتحاد المستثمرين العرب، إنه من خلال جلسات المحور الاقتصادي في الحوار الوطني تطرقت لجنة الاستثمار لعدة محاور في التصدير والصناعة والتجارة، لتعظيم قيمة الصادرات المصرية لفتح أسواق في الدول العربية والإفريقية.

وتابع عضو اتحاد المستثمرين العرب، أن التحدي أمامنا تحقيق خطة الـ١٠٠ مليون دولار صادرات للخارج ليكون هو المخرج من أزمة ارتفاع سعر الدولار وزيادة الصادرات.

وأضاف، أنه تمت عدد من المناقشات حول الصناعة ومحاورها الأساسية في المدن والتنمية الصناعية وكيف تخدم على بعضها بزيادة الصادرات وتحقيق المنافسة في الجودة والقيمة الاستثمارية لتعظيم الربحية.

وأصدرت إدارة الحوار الوطني إحصائية عن مناقشات لجان المحور الاقتصادي أمس الثلاثاء، الذي ناقش فيه قضيتين شكلتا أولوية هامة لدى المواطنين.

وتمت مناقشه أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري (تحديات توطين الصناعة المصرية - تحديات القوى العاملة المصرية) ضمن موضوعات لجنة الصناعة.

وناقشت أيضا جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني تحليل مناخ الاستثمار (المحلي والأجنبي) بين الواقع والفرص والتحديات، ضمن موضوعات لجنة الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي).

وشهدت الجلسات مشاركة متنوعة من مختلف التيارات والفئات والخبراء، ليصل عدد الحضور إلى 600 فرد، شمل 130 متحدث، 410 مستمع.



