"مدبولى": لا بديل لنا سوى إنشاء مدن جديدة لاستيعاب الزيادة السكانية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: إنه لا بديل للدولة سوى إنشاء مدن جديدة لاستيعاب الزيادة السكانية الكبيرة، وبناءً عليها بدأنا إنشاء مدن الجيل الرابع أو ما نطلق عليه "المدينة الذكية".

وأضاف "مدبولي"، خلال كلمته بمؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز" بحضور الرئيس السيسي، اليوم السبت، أن كل مدينة كان لها هدف داخل المخطط، منها تعمير الساحل الشمالي، وتعمير الدلتا والصعيد والبحر الأحمر، معقبًا: "اليوم المخطط تكون لدينا 38 مدينة ذكية، ونعمل بـ24 مدينة منها حتى الآن بنهاية 2050".

وأوضح رئيس الوزراء أن هذا المشروع شهد تشكيكًا كبيرًا، ولكن جميع الخبراء المصريين تحدثوا عن حتمية نقل العاصمة منذ 40 عامًا، وكانت هناك محاولة من الرئيس الراحل أنور السادات لنقل العاصمة، ولكن لم يُكتب لها النجاح.

موقع جديد للحي الحكومي

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه عام 2007 طُلب من وزارة الإسكان وهيئة التخطيط العمراني في إطار تطوير القاهرة أنيتم اختيار موقع جديد للحي حكومي، وتم اختيار 5 مواقع هى العاصمة الإدارية، أو حي حكومي بشرق مدينة نصر، أو جزيرة الوراق، أو شمال القرية الذكية، أو مدينة 6 أكتوبر، ووضعت معايير لاختيار الموقع، وانتهى عمل الخبراء بأن أفضل موقع هو الذي اخترناه بالفعل بالعاصمة الإدارية الجديدة.