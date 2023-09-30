السبت 30 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"مدبولى": لا بديل لنا سوى إنشاء مدن جديدة لاستيعاب الزيادة السكانية

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: إنه لا بديل للدولة سوى إنشاء مدن جديدة لاستيعاب الزيادة السكانية الكبيرة، وبناءً عليها بدأنا إنشاء مدن الجيل الرابع أو ما نطلق عليه "المدينة الذكية".

وأضاف "مدبولي"، خلال كلمته بمؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز" بحضور الرئيس السيسي، اليوم السبت، أن كل مدينة كان لها هدف داخل المخطط، منها تعمير الساحل الشمالي، وتعمير الدلتا والصعيد والبحر الأحمر، معقبًا: "اليوم المخطط تكون لدينا 38 مدينة ذكية، ونعمل بـ24 مدينة منها حتى الآن بنهاية 2050".

وأوضح رئيس الوزراء أن هذا المشروع شهد تشكيكًا كبيرًا، ولكن جميع الخبراء المصريين تحدثوا عن حتمية نقل العاصمة منذ 40 عامًا، وكانت هناك محاولة من الرئيس الراحل أنور السادات لنقل العاصمة، ولكن لم يُكتب لها النجاح.

موقع جديد للحي الحكومي

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه عام 2007 طُلب من وزارة الإسكان وهيئة التخطيط العمراني في إطار تطوير القاهرة أنيتم  اختيار موقع جديد للحي حكومي، وتم اختيار 5 مواقع هى العاصمة الإدارية، أو حي حكومي بشرق مدينة نصر، أو جزيرة الوراق، أو شمال القرية الذكية، أو مدينة 6 أكتوبر، ووضعت معايير لاختيار الموقع، وانتهى عمل الخبراء بأن أفضل موقع هو الذي اخترناه بالفعل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

مدبولي إنشاء مدن جديدة استيعاب الزيادة السكانية

مواد متعلقة

رئيس الوزراء: الدولة عملت على رفع معدلات النمو الاقتصادى وتوفير فرص عمل

إنجازات الدولة فى 10 سنوات.. الرئيس السيسى يشهد الفيلم التسجيلى "حكاية وطن"

الرئيس السيسى يصل مقر مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز"

سميحة أيوب.. وجه مصرى مشرف

منصة "الحكواتى" تحتفى بنصر أكتوبر فى "أيام القاهرة الدولى للمونودراما"

الثقافة فى عهد الرئيس السيسى.. "التنوير" على رأس أولويات الدولة (فيديو)

زوجة أشرف فولة: قرار الرئيس السيسى جاء إنقاذًا لحياة زوجى (فيديو)

القضاء على فيروس سى ودعم صحة المرأة.. جهود المبادرات الرئاسية الصحية (فيديو)

الأكثر قراءة

وفاة نجل سامى العدل

مصرع 6 عمال وإصابة 25 آخرين فى حادث على طريق "بنها - المنصورة"

رئيس الوزراء: لدينا خطة لمضاعفة عدد السائحين إلى 30 مليونًا

بث مباشر.. الرئيس السيسى يشهد فعاليات "حكاية وطن"

الرئيس السيسى: التحديات التى شهدناها كانت كفيلة بهدم الدولة

أسعار طبق البيض اليوم السبت 30 سبتمبر في بورصة الدواجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

من أقوالهم سلط عليهم

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «٨-١٠»

سارة شريف

محاكمة جولدا

ماجد حبته

تحذيرات هيئة الانتخابات

محمد عبدالعزيز

رسالة لوزير الشباب

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «2»

خالد حريب

فى انتخابات الرئاسة.. نحتاج عقلًا سياسيًا باردًا

ماجد حبته

حياة كريمة فى الإسماعيلية

صور

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"

رحمة الله المهداة

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

محطة تل أبيب

المزيد

الكابوس الأبدى.. شهادات إسرائيلية حديثة عن حرب أكتوبر: «جحيم وصدمة.. ونتائجها مرعبة»

رغم إجراءات الاحتلال.. 40 ألفًا أدوا صلاة الجمعة فى رحاب المسجد الأقصى

إصابة فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى واعتقال آخر بمدينة البيرة