تسليم 75 رأس ماعز و19 ماكينة خياطة لأهالي قرية "الحتاحتة" بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن الدولة تحرص على تقديم كافة برامج الدعم الاجتماعي والاقتصادي، التى من شأنها تخفيف العبء عن تلك الفئات، وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى والجهات الداعمة فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالاهتمام بالفئات الأكثر احتياجا وخاصة فى القرى النائية.



وأشار المحافظ، إلى أنه اتساقا مع برامج الدولة للدعم الاجتماعى والمادى، تم تسليم 75 رأس ماعز بواقع 3 رؤوس لكل مستفيد من الفئات المستهدفة بقرية الحتاحتة بـمركز سمالوط مقدمة من جمعية النهوض بالمرأة والتى استهدفت الأمهات المعيلات وذوى الاحتياجات الخاصة، لافتًا إلى أن مديرية الطب البيطرى أجرت عمليات الفحص والتحصين ضد الأمراض الوبائية، وعمل ترقيم وتسجيل وتأمين عليها، بالإضافة إلى صرف ربع طن علف مجانًا.



وأضاف المحافظ، أنه تم تسليم 19 ماكينة خياطة لعدد من أبناء القرية وذلك بعد اجتيازهم دورة تدريبية لمدة شهر، مقدمة من جمعية تكامل للتنمية بسمالوط إحدى جمعيات المرحلة الثالثة من برنامج(فرصة) الذى تنفذه وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع الجمعيات الشريكة لدعم الفئات الأكثر احتياجا وأسر تكافل وكرامة بهدف اكساب الأفراد مهارات توفر لهم مصدر دخل لائق لأسرهم.

يذكر أن مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، كانت قد أعلبنت عن انطلاق فعاليات مبادرة يوم الخير تحت شعار "يوم الخير.. لبسك لغيرك عيد" بمراكز شباب المنيا، تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لتوزيع الملابس والأدوات المدرسية على الطلاب والتلاميذ الأكثر احتياجا بمراكز الشباب لكونها مراكز مجتمعية وطنية.

وأكد مندي عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، أن مبادرة يوم الخير تحت شعار" لبسك لغيرك عيد " تنفذها الوزارة لتوزيع الملابس والأدوات المدرسية فى ١٥ مركز شباب على مستوى إدارات المنيا بواقع مركزين شباب لكل من مراكز(ديرمواس وملوى والمنيا وبنى مزار ومغاغة وسمالوط)، ومركز شباب بكل من إدارات مراكز (العدوة ومطاى وأبوقرقاص)، بإجمالى ما يقرب من ٥٠٠٠ قطعة ملابس وشنط وأدوات مدرسية لتوزيعها على التلاميذ والطلاب تحت إشراف أندية الفتاة والمرأة، أندية التطوع بالمديرية.

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