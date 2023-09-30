إنجازات الدولة فى 10 سنوات.. الرئيس السيسى يشهد الفيلم التسجيلى "حكاية وطن"

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، فيلما تسجيليا بعنوان "حكاية وطن"، خلال فعاليات مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز بالعاصمة الإدارية الجديدة.

الفيلم التسجيلي بطولة الفنانة ماجدة زكي، والفنان أحمد فؤاد سليم، ويستعرض إنجازات الدولة خلال الـ10 سنوات الماضية.

حكاية وطن

ويعقد مؤتمر "حكاية وطن" اليوم السبت خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 2 أكتوبر بفندق الماسة بالعاصمة الجديدة، برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي فضلا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري وأطيافه المختلفة فضلا عن الخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.

ويشمل المؤتمر إقامة عدد من الدوائر المستديرة والجلسات العامة، والتي يتم خلالها تقديم عرض شامل للمعلومات المتوافرة حول الإنجازات والمشروعات التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، فضلاً عن التحديات التي تواجه الدولة.