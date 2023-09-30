حبس المتهم بترويج "الاستروكس" فى المرج

قررت نيابة المرج، اليوم السبت، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بحيازة كمية من مخدر "الاستروكس" وزنت كيلو ونصف جرام ومبلغ مالي بمنطقة المرج.

وطالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم وإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوي لفحصها وإرسال تقرير مفصل عنها.

وأقرّ المتهم أمام الجهات المختصة بنيابة المرج بحيازته المضبوطات بقصد ترويجها والتربح والكسب غير المشروع منها نظرًا لمروره بضائقة مالية.

تفاصيل ضبط المتهم

كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة المرج يفيد بقيام عاطل بترويج المواد المخدرة بدائرة القسم وبإجراء التحريات الأمنية اللازمة تم تحديد هوية المتهم وضبطه، وأقر بارتكابه الواقعة وحيازته المضبوطات بقصد ترويجها والتربح والكسب غير المشروع منها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.