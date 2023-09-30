السبت 30 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهم بترويج "الاستروكس" فى المرج

حبس
حبس

قررت نيابة المرج، اليوم السبت، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بحيازة كمية من مخدر "الاستروكس" وزنت كيلو ونصف جرام ومبلغ مالي بمنطقة المرج.

وطالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم وإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوي لفحصها وإرسال تقرير مفصل عنها.

وأقرّ المتهم أمام الجهات المختصة بنيابة المرج بحيازته المضبوطات بقصد ترويجها والتربح والكسب غير المشروع منها نظرًا لمروره بضائقة مالية.

txt

جمعوا 100 مليون جنيه.. الأمن يضبط 6 تجار مخدرات

تفاصيل ضبط المتهم

كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة المرج يفيد بقيام عاطل بترويج المواد المخدرة بدائرة القسم وبإجراء التحريات الأمنية اللازمة تم تحديد هوية المتهم وضبطه، وأقر بارتكابه الواقعة وحيازته المضبوطات بقصد ترويجها والتربح والكسب غير المشروع منها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

مخدر الاستروكس المواد المخدرة ضبط المتهم قسم شرطة المرج التحريات الأمنية المضبوطات

مواد متعلقة

ضبط مخدرات بـ600 ألف جنيه بحوزة عنصرين إجراميين

ضبط مخدرات بـ1.4 مليون جنيه خلال حملة بالبحيرة

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء: لدينا خطة لمضاعفة عدد السائحين إلى 30 مليونًا

وفاة نجل سامى العدل

مصرع 6 عمال وإصابة 25 آخرين فى حادث على طريق "بنها - المنصورة"

شارك فى "نسر الصعيد" و"الحساب يجمع".. أبرز المعلومات عن أحمد سامى العدل

أسعار طبق البيض اليوم السبت 30 سبتمبر في بورصة الدواجن

رئيس الوزراء: حققنا إنجازات غير مسبوقة لم تحدث منذ عقود فى الدولة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

من أقوالهم سلط عليهم

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «٨-١٠»

سارة شريف

محاكمة جولدا

ماجد حبته

تحذيرات هيئة الانتخابات

محمد عبدالعزيز

رسالة لوزير الشباب

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «2»

خالد حريب

فى انتخابات الرئاسة.. نحتاج عقلًا سياسيًا باردًا

ماجد حبته

حياة كريمة فى الإسماعيلية

صور

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"

رحمة الله المهداة

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

محطة تل أبيب

المزيد

الكابوس الأبدى.. شهادات إسرائيلية حديثة عن حرب أكتوبر: «جحيم وصدمة.. ونتائجها مرعبة»

رغم إجراءات الاحتلال.. 40 ألفًا أدوا صلاة الجمعة فى رحاب المسجد الأقصى

إصابة فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى واعتقال آخر بمدينة البيرة