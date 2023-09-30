قناة الناس| داعية إسلامى يوضح معنى حديث "من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده" (فيديو)

قال الشيخ محمد إبراهيم عبد الباعث، الداعية الإسلامي، إنَّ الترتيب في الحديث الشريف “من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان”، ليس ترتيبًا مرحليًا وانتقاليًا إنما ترتيب أدوار.

وأضاف الشيخ محمد إبراهيم عبد الباعث، الداعية الإسلامي، اليوم الجمعة، خلال حلقة من برنامج "آيات بينات"، المذاع عبر قناة الناس الفضائية، أنَّ الترتيب المرحلي إن عجزت في مرحلة انتقلت إلى أخرى، والحديث لا يقصد بدليل إن كان كذلك لتقدم التغيير باللسان على التغيير باليد ونحن نشهد الحكمة في أمور الشريعة.

وأوضح الشيخ محمد إبراهيم عبد الباعث، الداعية الإسلامي، أنّ المُراد من الحديث الشريف هو ترتيب الأدوار، أي توزيعها حسب المسؤوليات، فالتغيير باليد دور ولي الأمر ومن يملك صنع القرار ومنع الشر وكبح جماح الأهواء، أما دور العلماء فالتغيير باللسان لأنهم موكلون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما يملكون الكلمة والمناصحة، ثمَّ التغيير بالقلب مهمة العامة من الناس وكل منا عليه أن يغير بقلبه.

ونوّه الشيخ محمد إبراهيم عبد الباعث، الداعية الإسلامي، إلى أنّ باقي الحديث النبوي “وذلك أضعف الإيمان”، فذلك هنا اسم إشارة للبعيد ويشير إلى الثلاثة أمور؛ سواء التغيير باليد أو باللسان أو بالقلب، أي أنواع التغيير الثلاثة إذا لم تنفذ الحدود، وهو نوع من الإصلاح والأخذ بما تقوم عليه حالة المجتمع، بدون أن تكون هناك اضطرابات أو منازعات أو عداوات، وإذا ترك المرء العمل في رعيته واشتغل برعية غيره فسد الأمر، مستشهدًا بالمقولة القائلة: “أعطي القوس لباريها والنبلة لراميها”، أي تكليف كل إنسان بما يحسن الأداء فيه ولا يجوز أن تقيم إنسان في موضع لا يصلح أن يقوم فيه بأي دور من أدوار الإصلاح أو التصحيح.

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