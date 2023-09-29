الجمعة 29 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

إعلان جوائز ملتقى أفلام المحاولة بقصر السينما في ختام دورته الخامسة

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية

اختتمت مساء اليوم الجمعة، فعاليات ملتقى أفلام المحاولة في دورته الخامسة، والذي أقامته الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني على مدار الأسبوع الحالي، وضم في مسابقته الرسمية 11 فيلما تسجيليا و18 فيلما روائيا قصيرا. بمشاركة المعهد العالي للسينما، والإدارة العامة للثقافة السينمائية، بالإضافة إلى أفلام نتاج ورشة ابدأ حلمك.

 

الملتقى نظمته الإدارة المركزية للشئون الفنية، وشهد الحفل الختامي الفنان تامر عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية ورئيس الملتقى، وبحضور المخرج أشرف فائق، د. أشرف محمد، د. مجدي الناظر، والمخرج عصام حلمي، د. مروة عزب، وزايد نايف، د. نادر رفاعي، د. منى شعير، والمخرج محمد صابر، كما حضر أعضاء لجنة التحكيم د. يسري المناديلي د. أشرف راجح.

وقدمت فرقة التذوق للموسيقي العربية بقيادة المايسترو محمود أبوزيد مجموعة من أفضل أغانيها.

وأعلنت لجنة التحكيم جوائز الفائزين في الملتقى كالتالي:
- جائزة سعيد الشيخ في المونتاچ ساندرو كنعان عن فيلم "ري موت"
- جائزة عبد العزيز فهمي في التصوير يوسف شعبان عن فيلم "رحال"
- جائزة لينين الرملي في السيناريو حسام شاكر، سمر الهنداوي عن فيلم "ري موت" 
- جائزة فريد شوقي في التمثيل منة الفيومي، عن فيلم "مهما طال البعاد"
- جائزة سمير سيف في الإخراج سمر الهنداوي، عن فيلم "ري موت"
- جائزة رأفت الميهي أفضل تجديد وابتكار سمر الهنداوي، عن فيلم "ري موت"

 


- جائزة صلاح مرعي "لجنة التحكيم الخاصة" الطفلة دالة حربي، عن فيلم "هاعزم أصحابي" 
- جائزة رمسيس مرزوق أفضل فيلم تسجيلي قصير المخرج عصام حلمي، عن "فيلم أبو سمبل - قدس الأقداس"
- جائزة وحيد حامد أفضل فيلم روائي قصير شريف محفوظ، عن فيلم "ممكن ألعب معاكوا"

يشار إلى أن الدورة المقبلة للملتقى تعقد برئاسة الناقد د. مارو رفاعي الأستاذ بأكاديمية الفنون.

ملتقى أفلام المحاولة الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني المعهد العالى للسينما العامة للثقافة السينمائية

مواد متعلقة

أجندة "قصور الثقافة".. اليوبيل الذهبى لنصر أكتوبر وحفل "على الحجار" بالإسماعيلية

حفل التخرج نهاية أكتوبر.. شباب "ابدأ حلمك" يؤدون تدريباتهم بالوادي الجديد

في دورته السادسة.. معرض دمنهور للكتاب يستضيف ندوة “أكتوبر والجمهورية الجديدة”

أدباء في معرض دمنهور للكتاب: السيد إمام أيقونة ثقافية

تفاصيل مشاركة قصور الثقافة بمعرض دمنهور السادس للكتاب

هيئة الكتاب تستعد لافتتاح الدورة الـ6 لمعرض دمنهور غدًا

في عدد أكتوبر من مجلة الثقافة الجديدة: "طه حسين.. سيرة عقل مصري"

"أهل مصر".. قصور الثقافة تختتم ملتقى شباب المحافظات الحدودية

الأكثر قراءة

حازم عمر يكشف عن أول قرار له إذا أصبح رئيسًا للجمهورية

اقتصاديون عن "اتفاقية مبادلة العملة" مع الإمارات: مصر تحصد أولى ثمار الانضمام إلى "بريكس"

دورى أبطال إفريقيا.. الأهلى إلى دور المجموعات برباعية فى شباك سان جورج الإثيوبى

تحذير من "الأرصاد".. ماذا يحدث فى الأيام المقبلة؟

حشود لم تتوقف.. طوابير لدعم الرئيس السيسى بتوكيلات من مقرات الشهر العقارى بالقاهرة

كهربا يقود تشكيل الأهلى لمواجهة سان جورج الإثيوبى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «٨-١٠»

سارة شريف

محاكمة جولدا

ماجد حبته

تحذيرات هيئة الانتخابات

محمد عبدالعزيز

رسالة لوزير الشباب

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «2»

خالد حريب

فى انتخابات الرئاسة.. نحتاج عقلًا سياسيًا باردًا

ماجد حبته

حياة كريمة فى الإسماعيلية

حسين دعسة

معرض عمان للكتاب.. أجنحة الكتب تنطلق فى مملكة الأمن والأمان

صور

رحمة الله المهداة

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

الكابوس الأبدى.. شهادات إسرائيلية حديثة عن حرب أكتوبر: «جحيم وصدمة.. ونتائجها مرعبة»

رغم إجراءات الاحتلال.. 40 ألفًا أدوا صلاة الجمعة فى رحاب المسجد الأقصى

إصابة فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى واعتقال آخر بمدينة البيرة