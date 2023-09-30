بالتزامن مع اليوم العالمي للترجمة.. كيف تصبح مترجمًا محترفًا بأقل جهد؟

يوافق 30 سبتمبر، اليوم العالمي للترجمة وفقًا لما أقرته، الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتم اختيار هذا اليوم تحديدًا، تماشيًا مع ذكرى رحيل القديس جيروم، الذي ترجم الإنجيل، الذي انطلق في رحلة ترجمة الكتاب المقدس من العبرية إلى اللاتينية، وأصبح أول من ترجم الإنجيل، وينسب له الفضل في ذلك، وبدأ الاحتفال باليوم العالمي للترجمة منذ مايو 2017، لتقدير دور الترجمة الاحترافية، ووقعت عدد من الدول على القرار وهي: “أذربيجان، بنغلاديش، بيلاروسيا، كوستا ريكا، كوبا، الإكوادور، باراغواي، قطر، تركيا، تركمانستان، فيتنام”.

أهداف الاحتفال باليوم العالمي للترجمة

تستهدف الجمعية العامة للأمم المتحدة من وراء الاحتفاء باليوم العالمي للترجمة، إدراك مدى أهمية الترجمة في العالم، لتحقيق التواصل بين الأشخاص والدول بسهولة ويسر، ونقل الثقافات للاستفادة منها ويرعى هذه المناسبة الاتحاد الدولي للمترجمين والذي تم تأسيسه في عام 1953، وكلما زاد تقدم المجتمع كلما زادت حاجته لوجود مترجمين للاطلاع على الثقافات المختلفة.

الترجمة أون لاين

بعد توسع وانتشار شبكة الإنترنت، أصبح من السهل العمل على الترجمة عبر الإنترنت أو أون لاين، وتحقيق ربح جيد منها، ليصبح مصدر دخل إضافي، ويمكن لأي فرد تحقيق ذلك عن طريق إتقان لغة أجنبية بعينها وثقل مهاراته فيها، عن طريق تكرار استخدام اللغة في الحياة اليومية، والاستماع إليها والدخول إلى المواقع المجانية لتعلم اللغات الأجنبية، والبعد عن استخدام ترجمة محركات البحث، بعد ذلك يبحث المترجم بعد إتقان اللغة عن عروض جيدة للترجمة، ويقدم هو أيضًا عروضًا للترجمة الفورية أو غيرها بأسعار مناسبة، بما يتيح للمترجم خلق فرصة عمل من المنزل يستطيع من خلالها تحقيق ربح جيد، وخاصة إذا كان يمتلك وظيفة ثابتة، خلال ساعات الصباح، فإن ذلك يساعده على توفير الوقت.