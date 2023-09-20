الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

صدور الترجمة العربية من قصة "الفريسة الأخطر" لـ ريتشارد كونل

الفريسة الأخطر
الفريسة الأخطر

صدرت حديثا عن منشورات تكوين ودار الرافدين للنشر والتوزيع، ضمن سلسلة "مرايا"، الترجمة العربية من قصة "الفريسة الأخطر" لمؤلفها الأمريكي الراحل ريتشارد كونل، ومن ترجمة هشام فهمي.

ومن أجواء القصة نقرأ: 

وأنا في الخامسة من العُمر لا أكثر أعطاني مسدَّسًا صغيرًا صُنِعَ لأجلي خصِّيصَى في موسكو لأطلق به النَّار على العصافير، وحين أطلقتُ به النَّار على بعض ديوك أبي الروميَّة القيِّمة لم يُعاقِبني، بل أثنى على مهارتي في الرِّماية. لقد قتلتُ دُبِّي الأوَّل في القوقاز وأنا في العاشرة. حياتي بأكملها صيدٌ واحد مديد. دخلتُ الجيش -وهو المتوقَّع من أبناء النُّبلاء- ولمُدَّةٍ قدتُ شُعبةً من سلاح الفُرسان القوزاقي، لكن اهتمامي الحقيقيَّ ظلَّ الصَّيد دومًا. لقد اصطدتُ كلَّ نوعٍ من الفرائس في كلِّ بلد، ومن المستحيل أن أحصي لك الحيوانات التي قتلتها.

أشهر قصة قصيرة كتبت بالإنجليزيَّة

وصفَ النُّقَّاد "الفريسة الأخطر" بأنها "أشهر قصَّة قصيرة كُتبَت بالإنجليزيَّة على الإطلاق"، فمنذ نشرَها ريتشرد كونل لاقَت إقبالًا جماهيريًّا كبيرًا، لحبكتها التي تتضافَر فيها عناصر المغامرة والإثارة مع طابع القصص القوطيَّة، لتطرح أسئلةً عن الطَّبيعة البشريَّة وقُدرة الإنسان على العُنف، وتُلقي بتعليقاتٍ على عالم الرُّبع الأوَّل من القرن العشرين، الذي شهدَ تغيُّراتٍ اجتماعيَّةً وسياسيَّةً جسيمةً في أعقاب الحرب العالميَّة الأولى.

نُشرَت القصَّة للمرَّة الأولى في عام 1924، وفازَت في عام نشرها بجائزة "أُو هنري" للقصَّة القصيرة، وطُبعَت بعد ذلك مرارًا في طبعاتٍ منفردة، وفي عددٍ كبير من أنثولوجيات القصص القصيرة، وتُرجمَت إلى عشرات اللُّغات.

نبذة عن ريتشارد كونيل

ريتشارد إدوارد كونيل جونيور (17 أكتوبر 1893 - 22 نوفمبر 1949)؛ كان مؤلفا أمريكيا وصحفيا أكثر، وما جعله معروفا هي قصته التي تدعى اللعبة الأكثر خطورة، كما كان "كونيل" واحدا من أهم كاتبي القصص القصيرة الأمريكية في زمنه ونشرت قصصه في صحف شهيرة.

منشورات تكوين الرافدين للنشر الترجمة العربية الفريسة الأخطر قصة قصيرة

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