الجمعة 29 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

هشام عبدالعزيز: الأطفال يمثلون الصورة الرائعة التى تثير إعجاب الناس وتستحوذ على اهتمامهم

رئيس القطاع الديني
رئيس القطاع الديني

أقيمت فعاليات الندوة التثقيفية للأطفال بمشاركة كبار الكتاب ‏والشخصيات العامة والمبدعين، ضمن فعاليات "البرنامج الصيفي للأطفال" اليوم الجمعة، بمسجد سيدي شبل بالشهداء بمديرية أوقاف المنوفية، وذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على غرس قيم الوطنية والانتماء بين أبناء ‏الوطن، وإيمانًا من وزارة الأوقاف بأهمية بناء وعي الطفل بناء كاملًا وسليمًا.

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وخلال الندوة أكد الدكتور هشام عبد العزيز علي، رئيس القطاع الديني، أن الأطفال يمثلون الصورة المثالية الرائعة التي رسمها لهم الوالدان عن الشخصية الناجحة التي تثير إعجاب الناس، وتستحوذ على اهتمامهم، مقدما الشكر لأولياء الأمور لحرصهم على مشاركة أبنائهم في البرنامج الصيفي للأطفال الذي تحرص وزارة الأوقاف على إقامته. 

وخلال الندوة أكد الكاتب الكبير الأستاذ عماد مهدي الباحث الأثري وعضو اتحاد الأثريين المصريين، أن الأطفال هم عُدة المستقبل وركيزة المجتمع، مؤكدًا أن أمامنا العديد من التحديات لمواجهة التربية في عصر الانفتاح، مشيدًا بالبرنامج الصيفي حيث يسهم في تنشئة الأطفال على التمسك بهويتهم المصرية، وتنمية قيمة تقدير التراث العربي والهوية الوطنية، مشيدًا بالبرنامج الصيفي للأطفال في المسجد، مؤكدًا أنه لبنة أساسية في بناء الوعي الديني والوطني والقومي لدى أبنائنا وبناتنا. 

وأكدت الدكتورة هدى حميد معوض، مسئول ملف الأطفال بوزارة ‏الأوقاف، أن ‏البرنامج الصيفي يسهم بدور بارز في بناء شخصية الطفل من النواحي الجسديّة والفكريّة الاجتماعيّة، وتشكيل مهاراته وقيمه الأساسيّة، وتعزيز وتنمية ثقافته وشخصيته، لينشأ نشأة متكاملة سوية، كما أكدت أن الإقبال الكثيف الذي نراه بأعيننا يبعث السعادة في النفوس ويعطي قوة وعزيمة للاستمرار في البرنامج التثقيفي لإشباع حاجات الأطفال ثقافيًّا ودينيًّا، ‏ويسهم في حفظ الدين والوطن والمجتمع. 

كما أكدت الواعظة وفاء عبد السلام أن بناء الوعي المجتمعي هو صمام أمان للحفاظ على أمن المجتمع واستقراره، وأن البرنامج الصيفي للأطفال الذي تحرص وزارة الأوقاف على إقامته كل عام يسهم بقوة في بناء وعي ديني مستنير، مشيرةً إلى أن الحياة تبدأ من المسجد من حفظ القرآن الكريم والتربية على القيم والأخلاق. 

البرنامج الصيفي تنشئة الأطفال الأطفال ع دة المستقبل وركيزة المجتمعات الأوقاف غرس قيم الوطنية والانتماء بين أبناء ‏الوطن وزارة الأوقاف

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