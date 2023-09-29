الجمعة 29 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حشود لم تتوقف.. طوابير لدعم الرئيس السيسى بتوكيلات من مقرات الشهر العقارى بالقاهرة

توكيلات دعم الرئيس
توكيلات دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي

على مدار الـ5 أيام المنقضية لم تنقطع طوابير المواطنين، أمام مقرات الشهر العقاري بمحافظة القاهرة لعمل توكيلات لدعم ترشح رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، لاستكمال خطة مصر 2030 وبناء الجمهورية الجديدة التي تليق بقيمة مصر والمصريين، والتي بدأها الرئيس منذ توليه حقبة الرئاسة.

خدمات أمنية دفعت بها مديرية أمن القاهرة، لتوفير جو ملائم للمواطنين أثناء عمل توكيلات لدعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، وسط تسهيلات لكبار السن والمواطنين، لسرعة إنهاء إجراءات تحرير التوكيلات.

المواطنون الذين انطلقوا نحو مقرات الشهر العقاري في أنحاء محافظة القاهرة، والذين أكدوا  أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قاد مصر إلى بر الأمان بعد أن وجه ضربات قاضية للإرهاب بفضل تضحيات رجال القوات المسلحة ووزارة الداخلية، فضلًا عن إنشاء مشاريع جبارة وإعادة هيبة وسيادة الدولة المصرية إقليميًا ودوليًا.

مكتب شهر عقاري الشروق

وفي مدينة الشروق وقف المواطنون منذ أول يوم أمام الشهر العقاري في حشود لم تنقطع، حاملين صور الرئيس عبدالفتاح السيسي وأعلام مصر، معبرين عن كامل الدعم للرئيس وتحرير توكيلات لدعم ترشحه لفترة رئاسية جديدة.

الحشود التي تنوعت ما بين كبار سن وشباب وفتيات توافدوا جميعًا لتحرير توكيلات للرئيس عبدالفتاح السيسي وسط حالة من الهدوء الأمني الشديد بحضور ضباط مباحث قسم الشروق.

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مكتب شهر عقاري الزيتون

من أول يوم توافد أهالي منطقة الزيتون على مكتب الشهر العقاري في طوابير تسابقوا خلالها على عمل توكيلات لدعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، مؤكدين أن دعم الرئيس واجب وطني لاستكمال مسيرة التنمية.

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أعاد لمصر هيبتها.. طوابير أمام الشهر العقاري ببولاق لدعم الرئيس السيسي

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مكتب شهر عقاري الرحاب

مدينة الرحاب أيضًا شهدت توافد المواطنين بكثافة للوقوف أمام الشهر العقاري، لتحرير توكيلات لدعم ترشح رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

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مسيرة حاشدة لدعم الرئيس السيسي من أمام مكتب شهر عقاري بالشرقية (فيديو)

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مكتب شهر عقاري مدينتي

أما مدينتي فلم تتوقف فيها طوابير المواطنين الذين تسابقوا لتحرير توكيلات إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم ترشحه لفترة رئاسية جديدة وسط تواجد أمني من رجال الشرطة.

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مكتب شهر عقاري عين شمس

وفي منطقة عين شمس وسط حالة من التنوع الشديد بين الأعمار السنية وكافة الفئات المختلفة، الذين كانوا حاضرين أمام مكتب الشهر العقاري لعمل توكيلات لرئيس الجمهومرية عبدالفتاح السيسي لدعم ترشحه لفترة رئاسية جديدة.

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مكتب شهر عقاري حلوان و15 مايو والبساتين

الحال في مدينة حلوان و15 مايو والبساتين كان مثله في  باقي مكاتب الشهر العقاري في دوائر وأقسام القاهرة، حيث شهدت حالة من التوافد المكثف من جانب المواطنين لعمل توكيلات لترشح رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي لفترة  جديدة.

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مكاتب الشهر العقاري في شمال القاهرة

اكتظت مكاتب الشهر العقاري في مناطق شمال القاهرة، منذ اليوم الأول وحتى اليوم لتحرير التوكيلات لدعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة وسط حالة من التواجد الأمني لتوفير الحماية للمواطنين.

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مكاتب الشهر العقاري في الأزبكية ووسط البلد

منطقة الأزبكية ووسط القاهرة كانت شاهدة على ملحمة وطنية في حب ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث شهدت تلك المناطق حالة من التواجد المكثف في شكل طوابير أمام مكاتب الشهر العقاري لتحرير توكيلات  لدعم ترشحه لفترة رئاسية جديدة.

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