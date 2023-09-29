أهالي شبرا الخيمة يشكرون السيسي على مشروعات الحي: غيرت حياتنا للأفضل

أعرب أهالى مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، عن سعادتهم بجهود وإنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي واهتمامه بخدمات المواطنين وتوفير سبل الراحة والأمان لهم من خلال مشروع إنشاء 2 كوبرى مشاة أعلى محور الفريق العصار بحى شرق شبرا الخيمة، والذى يعد ضمن العديد من المشروعات الخدمية والتنموية التى شهدتها شبرا الخيمة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال على خالد، مهندس، إن فكرة إنشاء 2 كوبرى مشاة بحى شرق شبرا الخيمة يحافظ على حياة وأرواح المواطنين التى كانت تزهق باستمرار بسبب كثرة حوادث السيارات وسقوط ضحايا ومصابين أبرياء، مضيفا أن مشروع إنشاء تلك الكبارى يعمل على راحة وخدمة المواطنين ويوفر لهم العبور الآمن خاصة الأماكن ذات الكثافة السكانية العالية وتقليل وقوع الحوادث والحد من الكثافات المرورية وتعطيل حركة المرور المسافرين وأصحاب السيارات بطول الطريق.

الكباري تخدم مجموعة كبيرة من الطلاب وكبار السن وذوى الهمم

وأضافت سعاد إبراهيم، مدرسة، أن مشروع إنشاء 2 كوبرى مشاة بحى شرق شبرا الخيمة يخدم مجموعة كبيرة من المواطنين والطلاب وكبار السن وذوى الهمم الذين كانوا يعانون أشد المعاناة أثناء الذهاب الى أعمالهم ومصالحهم قائلا نشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي على الإنجازات والخدمات العامة التى يهتم بها وينفذها لأهالى المناطق التى ظلت محرومة ومهمشة سنوات طويلة.

وأوضح على فايز، صاحب محل سوبر ماركت، أن فكرة إنشاء كبارى المشاة بالمنطقة تقضى تماما على مسلسل الحوادث التى كان تحدث بصفة مستمرة أمام عيني، موجها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على اهتمامه الكبير بحياة المواطنين فى المناطق الشعبية التى كانت محرومة فى العقود الماضية من الخدمات والتطوير الذى لم نشاهده سوى فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي الذى يعمل لمصلحة الغلابة.

ومن جهته، أكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، في تصريحات صحفية، أنه جاري إنشاء كل كوبري بطول 40 مترا وعرض 6 أمتار، وسيتم استغلال كل منهما لإنشاء 10 محلات حضارية بمساحات صغيرة لاستغلال الكوبري بطريقة مقننة ومنع انتشار الباعة الجائلين به، وتنظيمه بشكل حضاري يضمن السيولة المرورية به ومنع المظاهر العشوائية وتساهم فى تعزيز سلامة المواطنين والحفاظ على أرواحهم.