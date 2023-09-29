الجمعة 29 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أهالي شبرا الخيمة يشكرون السيسي على مشروعات الحي: غيرت حياتنا للأفضل

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أعرب أهالى مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، عن سعادتهم بجهود وإنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي واهتمامه بخدمات المواطنين وتوفير سبل الراحة والأمان لهم من خلال مشروع إنشاء 2 كوبرى مشاة أعلى محور الفريق العصار بحى شرق شبرا الخيمة، والذى يعد ضمن العديد من المشروعات الخدمية والتنموية التى شهدتها شبرا الخيمة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال على خالد، مهندس، إن فكرة إنشاء 2 كوبرى مشاة بحى شرق شبرا الخيمة يحافظ على حياة وأرواح المواطنين التى كانت تزهق باستمرار بسبب كثرة حوادث السيارات وسقوط ضحايا ومصابين أبرياء، مضيفا أن مشروع إنشاء تلك الكبارى يعمل على راحة وخدمة المواطنين ويوفر لهم العبور الآمن خاصة الأماكن ذات الكثافة السكانية العالية وتقليل وقوع الحوادث والحد من الكثافات المرورية وتعطيل حركة المرور المسافرين وأصحاب السيارات بطول الطريق.

الكباري تخدم مجموعة كبيرة من الطلاب وكبار السن وذوى الهمم

وأضافت سعاد إبراهيم، مدرسة، أن مشروع إنشاء 2 كوبرى مشاة بحى شرق شبرا الخيمة يخدم مجموعة كبيرة من المواطنين والطلاب وكبار السن وذوى الهمم الذين كانوا يعانون أشد المعاناة أثناء الذهاب الى أعمالهم ومصالحهم قائلا نشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي على الإنجازات والخدمات العامة التى يهتم بها وينفذها لأهالى المناطق التى ظلت محرومة ومهمشة سنوات طويلة. 

وأوضح على فايز، صاحب محل سوبر ماركت، أن فكرة إنشاء كبارى المشاة بالمنطقة تقضى تماما على مسلسل الحوادث التى كان تحدث بصفة مستمرة أمام عيني، موجها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على اهتمامه الكبير بحياة المواطنين فى المناطق الشعبية التى كانت محرومة فى العقود الماضية من الخدمات والتطوير الذى لم نشاهده سوى فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي الذى يعمل لمصلحة الغلابة. 

ومن جهته، أكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، في تصريحات صحفية، أنه جاري إنشاء كل كوبري بطول 40 مترا وعرض 6 أمتار، وسيتم استغلال كل منهما لإنشاء 10 محلات حضارية بمساحات صغيرة لاستغلال الكوبري بطريقة مقننة ومنع انتشار الباعة الجائلين به، وتنظيمه بشكل حضاري يضمن السيولة المرورية به ومنع المظاهر العشوائية وتساهم فى تعزيز سلامة المواطنين والحفاظ على أرواحهم.

شبرا الخيمة كبارى مشاة محور الفريق العصار محافظة القليوبية مشروعات خدمية

مواد متعلقة

مصرع شقيقين فى حادث تصادم بالطريق الحر بنها- المنصورة فى القليوبية

جامعة بنها في الفئة الثالثة محليا ضمن تصنيف أفضل جامعات العالم 2024

"كمل مسيرتك".. أهالى القليوبية يحتشدون أمام مكاتب التوثيق لتأييد الرئيس السيسى

مصرع ربة منزل صدمها قطار فى طوخ بالقليوبية

أهالى بنها يشكرون الرئيس السيسى على التطوير وإنشاء ممشى أهل مصر

إخماد حريق هائل داخل أرض زراعية بمدينة بنها

تشييع جثمان الطفل ضحية "الرصاصة الطائشة" بالقليوبية

جولة مفاجئة.. إحالة مدير مركز طبى للتحقيق فى القليوبية

الأكثر قراءة

المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى يستقبل اللاعب أشرف فولة.. ويقدم له جميع أوجه الرعاية

وفاة سعد الدين إبراهيم مدير مركز ابن خلدون للدراسات

«المتحدة للخدمات الإعلامية» تعزى السفيرة مشيرة خطاب فى وفاة نجلها

انخفاض الأرز والزيت وارتفاع السكر.. أسعار السلع الأساسية بالأسواق

بعد وفاته وابنته.. رواد "السوشيال ميديا" يطالبون بالدعاء لليوتيوبر السعودى إبراهيم السهيمى

طارق الشناوى يكشف خطأ بالمنهج الدراسى عن "سميحة أيوب"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

رسالة لوزير الشباب

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «2»

خالد حريب

فى انتخابات الرئاسة.. نحتاج عقلًا سياسيًا باردًا

ماجد حبته

حياة كريمة فى الإسماعيلية

حسين دعسة

معرض عمان للكتاب.. أجنحة الكتب تنطلق فى مملكة الأمن والأمان

خالد عكاشة

منافسة إقليمية كبرى على توسعات تسلا الجديدة

وائل لطفي

توكيل للرئيس السيسى

ماجد حبته

الأمن الغذائى العربى

صور

رحمة الله المهداة

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

رغم إجراءات الاحتلال.. 40 ألفا أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى

إصابة فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى واعتقال آخر بمدينة البيرة

هيئة الأسرى الفلسطينيين: الاحتلال اعتقال 135 ألف شخص منذ انتفاضة الأقصى