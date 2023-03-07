محافظ القليوبية يتفقد 3 مشروعات خدمية ببنها وطوخ وشبرا الخيمة

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية شملت المرور على ثلاثة مشروعات بمدن حي غرب شبرا الخيمة ومدينة طوخ ومدينة بنها لمتابعتها ودفع الأعمال بها للانتهاء منها وإدخالها الخدمة وفق الجداول الزمنية المحددة، وذلك في إطار جهود محافظة القليوبية للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

بدأ المحافظ الجولة بتفقد أعمال صيانة كوبري الثلاجة بحي غرب شبرا الخيمة، حيث تم الانتهاء من أعمال صب الطبقة الخرسانية من الباكية المتهالكة بالكوبري السطحي الناتجه عن وقوع كوبري المشاة عليها، كما تتم الأعمال بالتوالي لتثبيت كوبري المشاة على القواعد الحديدية، بدلا من القواعد الخرسانية الخاصة به مرة أخرى وذلك خلال الأسبوع القادم كما تم التنسيق خلال الجولة بدفع الأعمال والانتهاء منها خلال الفترة المحددة والتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لضمان سير الطريق وعدم حدوث أي عرقلة مرورية مطالبا بتكثيف الأعمال في الوردية الليلية واتخاذ كل إجراءات السلامة والوقاية خلال أعمال الصيانة.

ووجه المحافظ رئيس حي غرب شبرا الخيمة بمتابعة أعمال الصيانة والتواجد بشكل مستمر والتنسيق التام مع كل الجهات المختصة وتذليل العقبات حتى يتم الانتهاء بشكل كامل من كل أعمال الصيانة.

وتابع المحافظ الجولة بتفقد أعمال إنشاءات مستشفى طوخ المركزي لمتابعة مُعدلات التنفيذ الدقيقة على أرض الواقع لدفع الأعمال تمهيداً لافتتاحها قريباً، وذلك لإدخالها ضمن منظومة الصحة بالقليوبية ولتقديم خدمة صحية لائقة لمواطني مدينة طوخ والقُرى المُجاورة لها ولخدمة حالات الطوارئ التي تنتج عن حوادث على الطريق الزراعي.

- تفاصيل الأقسام الداخلية للمستشفى

وتفقد "الهجان" عدة أقسام بمبنى المستشفى منها قسم العناية المركزة وقسم معامل التحاليل الشاملة وغرف العمليات والغرف الخاصة بالمرضى(الداخلي) ووحدة الغسيل الكلوي وقسم حضانات الأطفال،حيث وصلت نسبة تنفيذ الأعمال الإجمالية الي 78% وتم الإنتهاء من أعمال الكلادنج للمبنى الخارجي بنسبة 90٪، وتم الإنتهاء من المرافق الداخلية (الصرف الصحي والكهرباء) بنسبة 85٪، وفي المبنى الداخلي الرئيسي جاري إستكمال أعمال سيراميك الحوائط والارضيات والحمامات وتجاليد الجرانيت وأعمال البلاط والدهانات، وجاري الإنتهاء من أعمال تركيب الكوريان بفراغات العمليات، وجاري تركيب الحلوق للأبواب، ويُجرى الأن العمل بأعمال بياض الواجهات واعمال الجرانيت السفلي، وفيما يخص المصاعد فإنه جاري العمل في تركيب المصعد الاخير وبذلك يصبح إجمالي عدد المصاعد التى تم تركيبها 7 مصاعد ، وتم الإنتهاء من توصيل الصرف الصحي الخارجي للمستشفى وتم الإنتهاء من توصيل الكابل الكهربائي الخارجي للمستشفى.



جدير بالذكر أن من المخطط أن يحتوي الطابق الأرضي من المستشفى على قسم العيادات الخارجية بعدد (13 عيادة) ووحدة معالجة وصيدليتين والمطبخ الرئيسي للمستشفى ومغاسل (غسيل + تعقيم + مكواة + تجفيف)، بالإضافة إلى غرفة الغازات و٣غرف للأشعة (2 أشعة سينية + 1 أشعة رنين مغناطيسي + 1أشعة مقطعية+ 2 موجات فوق الصوتية) وغرفة عمليات الطوارئ وغرفة الإنعاش تحتوي على (2 سرير) وغرفة طوارئ (عظام – جراحة) وغرفة مدخل طوارئ، كما يحتوي الطابق الأول علي وحدة الغسيل الكلوي بعدد (20) سريراً، وغرفتين عمليات وغرفتين عمليات مناظير والعناية المركزة تحتوي علي (23) سرير+ غرفة عزل وقسم المعامل (3) معامل شامله، وقسم قسطرة القلب ويعد الاول من نوعه بالنسبة لمستشفيات لمديرية الشئون الصحية.

كما يحتوي الطابق الثاني على غرف مرضى (نساء وولادة – أطفال) سعة (40) سريراً وحضانات للأطفال المبتسرين وعدد (16) حضانة وغرفة عمليات قيصرية وغرفة ولادة طبيعية وغرفة رضاعة، أما الطابق الثالث فيحتوي على سكن أطباء وممرضين بإجمالي (12) غرفة تحتوي كل غرفة على (2 سرير).



ووجه " الهجان" بتسريع وتيرة العمل والعمل على مدار الساعة لتسليم المستشفى في المدة الزمنية المحددة والمقرر لها فى يونيو 2023م، لإدراجها في المنظومة الصحية لخدمة مواطني المدينة والمُدن المجاورة لها، حيث تُعد المستشفى صرحاً طبياً شاملاً على مساحة 3000 م٢،, وتخدم أكثر من 600 ألف نسمة بمدينة ومركز طوخ ودائرة مدينة قها والطريق الزراعي "القاهرة - الإسكندرية".

واختتم المحافظ الجولة بتفقد أعمال تطوير المنطقة الرابعة بالمرحلة الثانية لتطوير شارع فريد ندا بمدينة بنها يرافقه المحاسب محمد مرعي رئيس مدينة بنها حيث جاري العمل بتطوير 4 حدائق، وإنشاء نافورة بالاضافة إلى أعمال رصف كوبري أتريب وتطوير مدخل بنها القبلي حيث تابع المحافظ الأعمال ووجه بزيادة معدل التنفيذ للانتهاء من المشروع ككل موجها بتكثيف الأعمال أيضا بحديقة النصب التذكاري لتكون مكانا لائقا بشهداء المحافظة.