السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

كارثة الغواصة تيتان تتحول إلى فيلم سينمائى قريبا

غواصة تيتان
غواصة تيتان

أعلنت وسائل إعلام محلية، اليوم الجمعة، أنه من المقرر أن يتم تحويل مأساة الغواصة تيتان التي جذبت انتباه العالم إلى فيلم سينمائي.

ووفقًا لصحيفة الجارديان البريطانية، فإن الفيلم، المقرر حاليًا أن يطلق عليه اسم Salvaged، سيأتي من المنتج E Brian Dobbins الذي كان آخر رصيد له هو فيلم الرعب الكوميدي هذا الصيف The Blackening.

وأضاف التقرير أنه يعمل جنبًا إلى جنب مع شركة MindRiot Entertainment، وهي شركة تصنع أيضًا سلسلة وثائقية عن كايل بينغهام، مدير المهمة السابق لشركة OceanGate، الشركة التي تقف وراء الغواصة.

وقال جاستن ماكجريجور، رئيس المحتوى الأوروبي بالمجموعة: "مأساة تيتان تذكرنا بكارثة مكوك الفضاء تشالنجر عام 1986: إنها مأساة لن أنساها أبدا".

كارثة تيتان

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وأصبحت الكارثة، التي شهدت وفاة طاقم مكون من خمسة أفراد بعد أن فقدت غواصتهم الاتصال بالسطح وانفجرت، قصة إخبارية دولية في يونيو، وبحسب ما ورد سيغطي الفيلم "الفترات التي سبقت وأثناء وبعد المأساة التي استمرت خمسة أيام" وفقًا للموعد النهائي.

وقال الكاتب المشارك جوناثان كيسي إن الفيلم سيهدف إلى توجيه الاتهام إلى "دورتنا الإعلامية المتواصلة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع والتي تدين وتدمر حياة الكثير من الأشخاص دون أي إجراءات قانونية سليمة". 

وأضاف: “الحقيقة هي كل ما يهم، ومن حق العالم أن يعرف الحقيقة دائمًا، وليس الطعم الفاحش الذي حشره في حلقنا أولئك الذين يسعون إلى الحصول على خمس دقائق من الشهرة.

وترددت شائعات في البداية بأن المخرج جيمس كاميرون سيصنع فيلمًا يعتمد على المأساة، لكنه غرد لاحقًا بأن التقارير كانت "مسيئة" وأنه لن يشارك أبدًا.

وتشتهر Dobbins أيضًا بإنتاج البرامج التلفزيونية Black-ish وMixed-ish وGrown-ish بالإضافة إلى دراما Gus Van Sant لعام 2015 The Sea of Trees.

يتم تحويل مأساة الغواصة تيتان جذبت انتباه العالم فيلم سينمائي اسم Salvaged E Brian Dobbins

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