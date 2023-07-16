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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أسباب صادمة.. كيف تسببت السفينة الأم في انفجار الغواصة تيتان؟

الغواصة تيتان
الغواصة تيتان

كشف بعض الخبراء عن أسباب جديدة بشأن انفجار غواصة تيتان التي كانت في رحلة سياحية لاستكشاف حطام سفينة تايتنيك المنكوبة، حيث توصل الخبراء إلى أن السبب في الانفجار الداخلي المفاجئ للغواصة يعود للسفينة الأم التي انطلقت منها الغواصة.

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، بأن ستوكون راش الرئيس التنفيذي لشركة أوشين جيت، الذي قُتل في كارثة 18 يونيو الماضي جنبًا إلى جنب مع أربعة من ركاب شركته، شارك في تصميم تيتان الفريد، والذي كان يأمل أن يصبح معيارًا صناعيًا جديدًا.

تصميم ردئ

قال خبراء هندسيون إن العديد من الخطوات المصممة لخفض التكاليف وجعل استكشاف البحر أكثر ربحية قد يكون لها أيضًا عواقب وخيمة.

وتابعت، أنه من خلال مقارنة تيتان مع ألفين، وهي غواصة بحثية حكومية أمريكية أكملت بأمان أكثر من 4500 رحلة غوص في أعماق البحار منذ عام 1973، ويشير الخبراء إلى عدد من تغييرات التصميم والبروتوكول التي ربما تكون قد قضت على تيتان.

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وأضافت أنه على عكس تيتان، تم تصميم ألفين على شكل كرة بهيكل مصنوع بالكامل من التيتانيوم، والذي تم نقله إلى موقع الغوص على سطح السفينة الأم، بينما تم سحب تيتان عبر المياه القاسية في شمال المحيط الأطلسي على منصة الغوص الصغيرة الخاصة بها، حيث من المحتمل أن تلحق الضرر بالسفينة الرديئة قبل أن تنفجر وتقتل خمسة أفراد.

وأشارت إلى أن تيتان التي تملكها وتديرها شركة أوشين جيت، بدأت منذ عام 2021 في نقل الأشخاص إلى حطام سفينة تيتانيك الغارقة منذ عقود، بسعر يصل إلى 250 ألف دولار لكل راكب لكل رحلة، وتم الترويج له على شكل كابينة أسطوانية فسيحة مصنوعة من ألياف الكربون - خروجًا عن كابينة التيتانيوم على شكل كروي التي تستخدمها معظم الغواصات.

وتابعت أن الغواصة تيتان فقدت الاتصالات مع سفينتها الداعمة في 18 يونيو، أثناء هبوطها إلى حطام تيتانيك على بعد حوالي 12500 قدم تحت السطح، وبعد أيام، تم انتشال حطامها من قاع المحيط، ويعتقد المحققون أن الغواصة تحطمت تحت ضغط هائل من أعماق البحار.

وأضافت أن قبل تيتان، كان للغواصات بما في ذلك ألفين سجل حافل بالأمان، حيث تختلف الغواصات عن الغواصات في أنه يجب إطلاقها في البحر من سفينة أم، ويتم نقل غواصة البحث Alvinإلى مواقع الغوص على سطح سفينة أم مخصصة، وهي مزودة برافعات مخصصة ورافعة كبيرة تضعها في المحيط.

وأشارت إلى أنه في المقابل، لم يكن لدى تيتان سفينة أم مخصصة، ولتقليل التكاليف، تم سحبها إلى البحر في رحلة الغوص المميتة بواسطة سفينة مستأجرة أصغر، الأمير القطبي.

وكان Polar Prince، وهو كاسر جليد لخفر السواحل الكندي، أصغر وأقدم من السفن التي استخدمها أوشن جيت في السنوات السابقة، في خطوة لخفض التكاليف من قبل راش.

وباستخدام كابل السحب، جرّت السفينة تيتان عبر مئات الأميال من عرض البحر على قمة منصة الإطلاق التي تم استخدامها لغمر الغواصة واستردادها.

وردا على سؤال عما إذا كان سحب تيتان ينطوي على مخاطر، قال متحدث باسم الشركة: "إن أوشين جيت غير قادر على تقديم أي معلومات إضافية في هذا الوقت".

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تيتان غواصة الانفجار تايتنيك رحلة سياحية الغواصة حطام

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