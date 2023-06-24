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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بعد انفجار غواصة تيتان.. تقرير يشرح كيف يمكن أن يصبح ضغط الماء العميق قاتلاً؟

غواصة تيتان
غواصة تيتان

ألقي تقرير شبكة “سي بي إس” الأمريكية، نظرة خاطفة على عمق حطام تيتانيك وكيف يمكن أن يصبح ضغط الماء العميق قاتلاً؟

ويشرح التقرير مدى عمق بقايا حطام سفينة تيتانيك، التي يعود تاريخها إلى قرن من الزمان في قاع المحيط الأطلسي، حيث توجد بقايا السفينة الاكثر شهرة في العالم وبالقرب من مكان اكتشاف بقايا غواصة تيتان بعد أن فقدها لعدة أيام.

وقال التقرير، إنه تم العثور على حطام من تيتان، الغواصة التي اختفت في رحلة استكشافية إلى حطام تيتانيك، بالقرب من السفينة التي تقع في قاع المحيط الأطلسي.

وتقع تيتانيك على بعد ميلين ونصف من السطح، وهي عميقة جدًا بحيث لا يستطيع الإنسان تحمل الضغط إن لم يكن في سفينة مجهزة، ومع ذلك هناك أجزاء أخرى من المحيط أعمق وأجزاء كثيرة لم يتم استكشافها بعد.

وقال التقرير انه حوالي 71 ٪ من الأرض مغطاة بالمياه ويبلغ متوسط ​​العمق 12080 قدمًا، وهو ما يقرب من عمق جبل فوجي، وفقًا لمعهد وودز هول لعلوم المحيطات، وتم استكشاف 5٪ فقط من المحيطات.

ويتم تقسيم أعماق المحيط إلى مناطق، حيث تمتد منطق"منطقة ضوء الشمس"، إلى حوالي 656 قدمًا، حيث يمكن لأشعة الشمس أن تخترق ، لذلك يمكن أن تنمو النباتات مثل العوالق النباتية والطحالب الكبيرة.

ويقع البحر الأصفر، الذي يقع بين الصين وكوريا ، بالكامل في هذه المنطقة على عمق حوالي 499 قدمًا، وسيصبح تمثال الحرية ، على ارتفاع 305 قدمًا ، مغمورًا بالكامل في هذه المنطقة.

وبين 656 و3280 قدمًا هي منطقة عسر البصر، والمعروفة باسم "منطقة الشفق" ، حيث تقل كمية ضوء الشمس بشكل كبير مع زيادة العمق.

ويصل بحر البلطيق والبحر الأحمر إلى هذا العمق. برج إيفل ، الذي يبلغ ارتفاعه حوالي 1،083 قدمًا ، وبرج خليفة ، أطول ناطحة سحاب في العالم بارتفاع 2716.5 قدمًا ، سيغرقان في هذه المنطقة.

وعلى ارتفاع حوالي 3280 قدمًا، تصل إلى المنطقة القطعية ، حيث لا يمكن للضوء أن يصل إليها. داخل هذه المنطقة ، تمتد "منطقة منتصف الليل" إلى حوالي 13000 قدم وتمتد الهاوية إلى حوالي 19685 قدمًا، أي شيء أعمق من هذا هو منطقة الهدال.

وقال التقرير إن حطام تيتانيك، الذي يبلغ عمقه حوالي 12500 قدم في شمال المحيط الأطلسي، في منطقة منتصف الليل. يبلغ عمقها حوالي تسعة مباني إمباير ستيت مكدسة فوق بعضها البعض.
ويصل البحر الأبيض المتوسط ​​والبحر الكاريبي والبحر الأحمر وجميع محيطات العالم إلى ما يُعرف باسم منطقة الفوتيك ، حيث يتولد الضوء الوحيد من الكائنات الحية، ويوجد طعام أقل وحياة أقل هناك ، لكن في بعض الأحيان يمكن للحيوانات الميتة مثل الحيتان أو أسماك القرش أن تغرق في هذا العمق.

وقال التقرير إن أعمق جزء من محيطات العالم ، خندق ماريانا ، يبلغ حوالي 36،070 قدمًا ، أي ما يقرب من سبعة أميال، في منطقة هادا ، وفقًا لـ NOAA. يقع الخندق في المحيط الهادئ، قبالة سواحل اليابان، وقد تم استكشافه من قبل.

المحيط الأطلسي حطام سفينة تيتانيك رحلة استكشافية غواصة تيتان علوم المحيطات ناطحة سحاب

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