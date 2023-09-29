بحضور المحافظ.. المنيا للفنون الشعبية تحتفل باليوم العالمي للسياحة

قدّم فرع ثقافة المنيا عددا من الفعاليات الثقافية والفنية، ضمن البرنامج المعد من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني لشهر سبتمبر الجاري

وفي السياق قدمت فرقة المنيا للفنون الشعبية، عرضا فنيا بحضور اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، تضمن باقة متميزة من التابلوهات الاستعراضية منها التنورة، التحطيب، بالإضافة إلى فقرة عزف على الآلات الشعبية بقيادة الفنان سيد توني، وذلك بكورنيش النيل بالمنيا احتفالا باليوم العالمي للسياحة، بالتعاون مع إدارة السياحة بالمحافظة ومديرية الشباب والرياضة.

واستمرارا للاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، شهد قصر ثقافة المنيا احتفالية بالتعاون مع النادي الرياضي، تضمنت عرضا فنيا لفرقة الطفل للفنون الشعبية، قدمت خلاله مجموعة من الفقرات المتنوعة بقيادة الفنان يحيى عبد العليم.

كما تغنت فرقة كورال الأطفال بباقة من الأغاني الدينية، بقيادة المايسترو عصام الشاذلي منها "إلى رحاب يثرب، سيرة الحبيب، لاجل النبي، قمر سيدنا النبي، زوار النبي، يا من يعشق نبينا، مولاي، عليك سلام الله، يا صلاة الزين".

وخلال الحفل الذي قدمته د. رحاب سراح، أقيمت ورشة فنية لتصميم عروسة المولد بخامات متنوعة، أعقبها ورشة عمل تصميمات بألوان مبهجة تدريب الفنانات شيماء علي، هالة محمد، وإيمان أبو ستيت.

وضمن الأنشطة المقدمة بإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة محمد نبيل، والمنفذة من خلال فرع المنيا برئاسة د. رانيا عليوة، أقام بيت ثقافة ديرمواس ورشة رسم تدريب الفنانة نجوى أحمد، جانب ورشة بمكتبة نواي الثقافية تدريب أحمد محمد فتحي، بينما ناقشت هيام صبري كتاب "من سيرة الرسول" ببيت ثقافة چاهين.