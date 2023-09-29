قبل ساعات من بداية الدراسة.. تعرف على موعد امتحانات الترم الأول 2024

تستمر عمليات البحث فى محرك جوجل عن موعد امتحانات الترم الأول، وهو من أبرز الموضوعات التي تشغل الرأي العام المصري خاصة الطلاب وأولياء الأمور، وذلك قبل ساعات قليلة من انطلاق العام الدراسي الجديد 2023- 2024 ودخول المدارس والمقرر له غد السبت الموافق 30 سبتمبر.

موعد امتحانات الترم الأول 2024

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات الترم الأول لصفوف النقل تنطلق 14 يناير 2024، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024، موضحة أن مدة إجازة نصف العام أسبوعين تبدأ من السبت الموافق 27 يناير 2024 وتنتهي الخميس 8 فبراير 2024، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما.

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الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023- 2024

يبدأ الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد يوم 30 سبتمبر 2023 ويستمر حتى الخميس 25 يناير 2024.

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد 14 يناير 2024، فيما ستبدأ امتحان الفصل الدراسى الأول 2023 -2024 لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى (جدارات) يوم الثلاثاء 9 يناير 2024.

بداية إجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024، وتستمر لمدة أسبوعين وتنتهي الخميس 8 فبراير 2024.

موعد بداية الترم الثاني 2024

موعد بدء الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023 -2024 والذي سيبدأ يوم السبت 10 فبراير 2024 ويستمر حتى الخميس 6 يونيو 2024.

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 25 مايو 2024، ويخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.

تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية 2024 السبت 1 يونيو 2024، وستبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 السبت 15 يونيو 2024.

تناولنا فى هذا التقرير موعد امتحانات الترم الأول وكذلك الخريطة الزمنية المفصلة للعام الدراسي الجديد، مع خالص التمنيات للطلاب بالنجاح والتوفيق.